МИД России объявил, что ограничит в РФ вещание и доступ к сайтам 81 СМИ Евросоюза. Российское ведомство назвало это "ответом на решение ЕС", которым ранее в Европе запретили три российских пропагандистских "СМИ". В свежем российском списке заблокированных медиа фигурируют TVNET.LV и Apollo.lv, в свою очередь RUS TVNET был заблокирован в России еще весной 2022 года.
Так, днем 25 июня российское министерство опубликовало сообщение, в котором сказано, что под ограничения попадают "вещательные ресурсы ряда СМИ государств - членов Евросоюза и общееэсовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции".
В список, представленный МИД РФ, вошли 81 издание, телеканал и радиостанция из всех стран ЕС, за исключением Люксембурга и Хорватии.
Так, из латвийских СМИ в список вошли порталы TVNET, Apollo.lv, LSM.lv и Латвийское радио 4, а также Diena.
В свою очередь от Эстонии под запрет попали порталы propastop.org, ERR и эстонская версия Delfi. В то же время латвийская и литовская версии Delfi в перечень не вошли. Сайт Postimees не фигурирует в тексте МИД РФ. В российском реестре "запрещенных" интернет-ресурсов страницы изданий Postimees Grupp оказались в первые недели после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, еще в марте 2022 года.
Что касается литовских СМИ - в представленный МИД РФ список вошли порталы LRT, 15min.lt и lrytas.lt.
Из 81 издания девять относятся к Франции, среди них информагентство AFP, газеты Le Monde и Liberation. Из немецких СМИ в списке упоминаются Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, из итальянских - газеты La Stampa и La Repubblica, из испанских - газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE.
В заявлении российского МИД отмечается, что "российская сторона предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции", но страны ЕС "предпочли пойти по пути эскалации, (...) вынудив Москву принять зеркальные и пропорциональные контрмеры".
В МИД РФ также заявили, что "если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам".
Ранее в ЕС был введен запрет на вещание трех пропагандистских каналов - "РИА Новости", "Известия", "Российская газета".
Как уже сообщалось, портал RUS TVNET был заблокирован в РФ "Роскомнадзором" еще в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.
Напомним, пропагандистские российские телеканалы и СМИ запрещены на территории Латвии.
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