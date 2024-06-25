Из 81 издания девять относятся к Франции, среди них информагентство AFP, газеты Le Monde и Liberation. Из немецких СМИ в списке упоминаются Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, из итальянских - газеты La Stampa и La Repubblica, из испанских - газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE.

В заявлении российского МИД отмечается, что "российская сторона предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции", но страны ЕС "предпочли пойти по пути эскалации, (...) вынудив Москву принять зеркальные и пропорциональные контрмеры".

В МИД РФ также заявили, что "если ограничения в отношении российских СМИ будут сняты, российская сторона также пересмотрит свое решение применительно к упомянутым медиаоператорам".

Ранее в ЕС был введен запрет на вещание трех пропагандистских каналов - "РИА Новости", "Известия", "Российская газета".

Как уже сообщалось, портал RUS TVNET был заблокирован в РФ "Роскомнадзором" еще в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, пропагандистские российские телеканалы и СМИ запрещены на территории Латвии.

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