Вс, 13.03.2022
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RUS TVNET в ответ на требование "Роскомнадзора"

Роскомнадзор ограничивает RUS TVNET в России

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 12 марта, редакция RUS TVNET получила письмо от Службы по мониторингу информационных технологий и массовых коммуникаций преступного режима Российской Федерации "Роскомнадзор" с оповещением об ограничении доступа к нашему порталу на основании требования Генеральной прокуратуры РФ.

"В течение суток с момента получения данного уведомления провайдер хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение ресурса в информационно-телекоммуникационной сети, обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить о необходимости незамедлительно удалить противоправную информацию.

В случае, если владелец информационного ресурса удалил противоправную информацию, он направляет уведомление об этом в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с целью проведения проверки и возобновления доступа в случае подтверждения факта удаления", - говорится в письме.

В письме не указано, какой именно материал (или материалы) попал под характеристику "противоправная информация", но мы подозреваем, что дело касается освящения военного вторжения России на территорию Украины.

Редакция RUS TVNET и впредь будет снабжать читателей новостями о происходящем в мире из независимых источников.

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