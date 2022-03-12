Роскомнадзор ограничивает RUS TVNET в России

"В течение суток с момента получения данного уведомления провайдер хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение ресурса в информационно-телекоммуникационной сети, обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить о необходимости незамедлительно удалить противоправную информацию.

В случае, если владелец информационного ресурса удалил противоправную информацию, он направляет уведомление об этом в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с целью проведения проверки и возобновления доступа в случае подтверждения факта удаления", - говорится в письме.

В письме не указано, какой именно материал (или материалы) попал под характеристику "противоправная информация", но мы подозреваем, что дело касается освящения военного вторжения России на территорию Украины.