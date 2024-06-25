В Риге подросток взял мамину BMW, попался полиции, устроил бегство и нарушил ряд правил

Так, 23 и 24 июня на дорогах было зарегистрировано 147 ДТП, в которых пострадали 27 человек и двое погибли. В целом в сфере дорожного движения было принято решение о 937 административных нарушениях, в том числе 440 за превышение скорости и семь за агрессивное вождение. В свою очередь, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были начаты 12 административных процессов и 23 уголовных процесса, в том числе было начато два уголовных процесса в связи с возможным управлением автомобилем под влиянием наркотических веществ.

Несмотря на то, что год от года полиция призывает водителей быть ответственными и не садиться за руль в состоянии опьянения, в этому году не обошлось и без случаев, когда водители были сильно пьяны. Например, 21 июня в 20:30 в волости Палес Лимбажского края на дороге Унгурпилс - Пале в направлении Пале мужчина управлял мотоциклом, находясь под воздействием алкогольных напитков. Минимальная концентрация алкоголя в его выдохе составила 3,35 промилле. Был начат уголовный процесс.

К сожалению, не обошлось без трагических ДТП, так как с 21 по 25 июня на дорогах погибли три человека. Во всех случаях продолжается расследование.

На праздник неприятности доставил себе подросток 2009 года рождения, который вместе с еще тремя несовершеннолетними находился в автомобиле BMW X5 и начал бегство, когда стражи порядка в Риге на улице Саласпилс попытались машину остановить.

Однако после непродолжительного бегства на улице Румбулас автомобиль наехал на препятствие в виде камня и не смог продолжить путь. Водитель попытался сбежать от стражей порядка, однако вскоре его нашли в кустах.

Выяснилось, что подросток без разрешения взял машину матери и решил покатать своих друзей, в результате чего заработал семь административных процессов.

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