Мужчину за угрозы убить сожительницу приговорили к реальному сроку

Данный вид и меру наказания в ходе судебных прений также просил применить к обвиняемому и прокурор.

По данным обвинения, вечером 29 апреля обвиняемый, ведомый ревностью и гневом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по своему месту жительства в Кулдигском крае закрыл двери и, держа в руках нож, приближался к сожительнице, с которой у него общее хозяйство.

Пострадавшая, оценив действия обвиняемого как реальную угрозу свой жизни, незамедлительно забежала в комнату и закрыла дверь. Обвиняемый руками и ногами бил по закрытой двери, а также с силой пытался ее выдавить, одновременно ругаясь на пострадавшую и высказывая угрозы ее зарезать.

Пострадавшая женщина, будучи запуганной высказанными угрозами, проинформировала об этом Государственную полицию. До прибытия стражей порядка обвиняемый продолжал угрожать пострадавшей, что отомстит ей и она пожалеет.

Полиция приняла решение и оформила административный акт о разделении и запрете приближаться к месту жительства пострадавшей ближе чем на 100 метров. Решение полиции вступило в силу в момент его принятия и подлежало исполнению незамедлительно.

Несмотря на принятое полицией решение, обвиняемый вечером того же дня вернулся по упомянутому адресу и потребовал, чтобы его пустили домой. Когда женщина отказалась выполнить требование, обвиняемый зашел в сарай, взял канистру с бензином, подошел к окну дома и облил бензином внешние подоконники, одновременно угрожая поджечь дом, в котором находилась пострадавшая, если его не впустят.

Таким образом, обвиняемый выразил готовность реализовать свои угрозы убийства. Пострадавшая, оценив угрозы как реальные и опасаясь за свою жизнь, незамедлительно снова проинформировала полицию.

Решение можно оспорить в Курземском окружном суде.

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