Видео ​За занавесом: от "мирного плана" Путина до ареста Урсулы фон дер Ляйен

Кремлевские пропагандисты на прошлой неделе попытались сделать глобальной новостью и "политической сенсацией" заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва готова немедленно начать мирные переговоры, если ее условия будут приняты. Излишне говорить, что эти условия предполагают фактическую капитуляцию Украины, на которую не согласны ни Украина, ни ее западные союзники.
Следует отметить, что эти условия, выдвинутые Кремлем, никого на Западе не удивили, и это была "политическая сенсация" если только для самого Путина. Остальной западный мир воспринял это как очередную циничную уловку России с целью сорвать состоявшийся на выходных в Швейцарии мирный саммит по Украине.
При этом о саммите G7 в Италии пропагандисты отозвались вскользь, назвав его русофобской "сходкой". В освещении саммита преобладали насмешки России над президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. О том, какие решения на самом деле были приняты на саммите, говорилось мало, отражалось лишь то, что было полезно пропагандистам в качестве идеологического оружия для промывания мозгов общественности.
Конечно, в сенсацию было превращено и прибытие российских военных кораблей на Кубу, о котором пропагандисты заявили, что будто бы американцы испугались. На самом деле эта российская новость была очень маргинальной в западных СМИ, и акцент был сделан на заявлении официальных лиц США об отсутствии угрозы.
С другой стороны, то, о чем сообщили все западные СМИ, но россияне молчали - это российская ракетная атака на Кривой Рог, в результате которой девять человек погибли и еще 32 получили ранения.