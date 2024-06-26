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Видео ​За занавесом: от "мирного плана" Путина до ареста Урсулы фон дер Ляйен

Фото: Ekrānšāviņš
LETA
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Кремлевские пропагандисты на прошлой неделе попытались сделать глобальной новостью и "политической сенсацией" заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва готова немедленно начать мирные переговоры, если ее условия будут приняты. Излишне говорить, что эти условия предполагают фактическую капитуляцию Украины, на которую не согласны ни Украина, ни ее западные союзники.

Следует отметить, что эти условия, выдвинутые Кремлем, никого на Западе не удивили, и это была "политическая сенсация" если только для самого Путина. Остальной западный мир воспринял это как очередную циничную уловку России с целью сорвать состоявшийся на выходных в Швейцарии мирный саммит по Украине.

При этом о саммите G7 в Италии пропагандисты отозвались вскользь, назвав его русофобской "сходкой". В освещении саммита преобладали насмешки России над президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. О том, какие решения на самом деле были приняты на саммите, говорилось мало, отражалось лишь то, что было полезно пропагандистам в качестве идеологического оружия для промывания мозгов общественности.

Конечно, в сенсацию было превращено и прибытие российских военных кораблей на Кубу, о котором пропагандисты заявили, что будто бы американцы испугались. На самом деле эта российская новость была очень маргинальной в западных СМИ, и акцент был сделан на заявлении официальных лиц США об отсутствии угрозы.

С другой стороны, то, о чем сообщили все западные СМИ, но россияне молчали - это российская ракетная атака на Кривой Рог, в результате которой девять человек погибли и еще 32 получили ранения.

Украина должна отдать пятую часть территории

14 июня Путин заявил, что Москва готова немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры, если Украина выполнит два условия. Первое - Украина должна немедленно вывести свои войска с "новых российских территорий" - из Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья. Кроме того, как заявил диктатор, войска необходимо вывести из всего региона, а не только из подконтрольных России территорий. Следовательно, это примерно пятая часть территории Украины, на которую Россия претендует с бандитским бесстыдством. Второе условие - отказ Украины от намерения стать государством-членом НАТО и декларация нейтралитета. Разумеется, это должно идти рука об руку со снятием санкций против государства-агрессора.

По поводу этого предложения, неприемлемого для Украины и западных союзников, Путин заявил, что это лучший шанс положить конец войне, и если Запад его отвергнет, то все дальнейшее кровопролитие будет на их совести. При этом агрессор не обошелся без угроз и шантажа. В частности, Путин подчеркнул, что если упомянутые условия будут отвергнуты, они не останутся прежними в будущем, а станут еще более жесткими. Кремль преподносит свои грабительские условия как встречные шаги, угрожая, что, если они не будут приняты, его аппетиты только увеличатся.

Понятно, что подобное заявление Путина было направлено в первую очередь на срыв мирного саммита, проходившего в Швейцарии, но это ему не удалось. Более того, итоговая декларация саммита подчеркивает принцип территориальной неделимости государств, в том числе Украины. Политики стран, представленных на саммите, признали, что мирное соглашение должно быть основано на уважении международно признанных границ Украины. Однако такие страны, как Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Южно-Африканская Республика, отказались подписать декларацию.

Зеленский тем временем по-прежнему настаивает на том, что Украина будет вести переговоры с Россией только после того, как Москва выведет свои войска с украинской территории.

Запад отверг "мирный план" Путина

МИД Украины немедленно осудил предложение Путина, заявив, что целью российского президента было "обмануть международное сообщество, подорвать дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого мира, и расколоть мировое единство относительно целей и принципов Устава ООН". Киев подтвердил свою позицию, согласно которой Россия должна вывести все свои силы за международно признанные границы Украины.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Путин не призывает к переговорам. Он призывает Украину сдаться, сообщает газета New York Times.

С другой стороны, исследователь влиятельного международного аналитического центра "Фонд Карнеги за международный мир" Татьяна Становая пишет, что цель Путина - создать условия, которые вынудят Зеленского пойти на уступки и вовлечь Украину в "переговоры", которые дестабилизируют страну, тем самым вынуждая Киев согласиться на требования России в будущем.

"Эта стратегия освободит Россию от необходимости продолжения военных действий и уменьшит необходимость для Запада вооружать Украину. В то же время "предложение" призвано посеять раздор на Западе и обратиться к тем, кто хочет немедленного мира. Путину нужно, чтобы Украина прекратила сопротивление, что, по его мнению, стало бы важным шагом на пути к "победе" России", - сообщает Становая в соцсети Х.

С другой стороны, советник президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что никаких новых мирных предложений со стороны России нет. Есть только стандартный комплект агрессора, о котором уже много раз слышали. "Содержание вполне конкретное, очень оскорбительное для международного права и абсолютно красноречиво говорящее о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реальность. По пунктам предложение России выглядит так: 1. Отдайте нам свои территории. 2. Откажитесь от своего суверенитета и идентичности 3. Оставьте себя уязвимыми (никакого членства в альянсах). 4. Отмените (вместе с Западом) все санкции полностью и немедленно, чтобы мы могли наполнить нашу военизированную экономику и больше инвестировать в информационные провокации по всему миру. В этом нет никакой новизны, никаких реальных мирных предложений и никакого желания закончить войну. Но есть желание не платить за нее и продолжать ее в новых формах. Это все полный обман. Поэтому - еще раз - избавьтесь от иллюзий и перестаньте всерьез воспринимать оскорбительные для здравого смысла предложения России", - написал Подоляк в соцсети Х.

Саммит G7,выборы в Европарламент и Куба

Россияне отозвались о саммите G7 в насмешливом тоне, заявив, что "семерка" пригласила и "шестерку", "украинского клоуна" Зеленского. На саммите было принято важное решение о кредите для Украины в размере 550 млрд долларов, основой которого станут доходы от российских средств, замороженных на Западе. Это болезненный и унизительный удар для Кремля, который усугубляется согласием стран-членов Евросоюза использовать доходы от замороженных активов России для покупки военной помощи Украине.

Пропагандист Владимир Соловьев заявил, что конфискация российских активов является "объявлением войны России", а страны БРИКС (Россия, ЮАР, Бразилия, Индия, Китай) должны выдать ордер на арест председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Соловьев также заявил, что России следует разорвать любые дипломатические отношения с Евросоюзом, который является "тоталитарной и воровской организацией".

С другой стороны, по поводу решения США снять запрет на поставку американского оружия 12-й бригаде специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" россияне заявили, что в своем стремлении уничтожить Россию США ни на чем не остановятся и не откажутся даже от сотрудничества с "нацистами".

Кремлевские идеологи также порассуждали о выборах в Европарламент, выразив удовлетворение тем, что наступило время упадка бывших "либеральных элит". Интересно, что россияне, глядя на успехи крайне правых, например, во Франции и Германии, ни разу не кричали о возрождении неонацизма или чего-то в этом роде. Напротив, их порадовало то, что "тенденция либерализма исчезает". Такая российская позиция очень саморазоблачительна и является еще одним доказательством вывода многих исследователей о финансовой поддержке Россией крайне правых партий.

Правда, ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева признала, что последние действия Марин Ле Пен показывают, что она "не наш друг", а вот о немецкой ультраправой партии АдГ ничего плохого сказать нельзя. В то время как россияне абсолютно терпят и поддерживают АдГ, западная пресса сообщает, что АдГ - это партия с полностью нацистским мировоззрением. Это лишь подтверждает, что именно Россия в своих усилиях по расколу Европы и снижению поддержки Украины не только не осуждает крайне правые партии, но даже поддерживает их.

С другой стороны, по поводу прибытия российских военных кораблей в Гавану пропагандисты заявили, что кубинцы их "горячо приветствовали". Скабеева добавила со свойственным ей цинизмом, что, хотя западная пресса и утверждает, что корабли не оснащены ядерным оружием, но "кто его знает". Иными словами, россияне в свойственной им манере занимаются угрозами и шантажом. Для внутреннего потребления распространялась версия о том, что американцы напуганы, что является абсолютной ложью.

Фото: MAF

Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За кулисами" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023

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