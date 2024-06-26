Видео ​За занавесом: от "мирного плана" Путина до ареста Урсулы фон дер Ляйен

С другой стороны, советник президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что никаких новых мирных предложений со стороны России нет. Есть только стандартный комплект агрессора, о котором уже много раз слышали. "Содержание вполне конкретное, очень оскорбительное для международного права и абсолютно красноречиво говорящее о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реальность. По пунктам предложение России выглядит так: 1. Отдайте нам свои территории. 2. Откажитесь от своего суверенитета и идентичности 3. Оставьте себя уязвимыми (никакого членства в альянсах). 4. Отмените (вместе с Западом) все санкции полностью и немедленно, чтобы мы могли наполнить нашу военизированную экономику и больше инвестировать в информационные провокации по всему миру. В этом нет никакой новизны, никаких реальных мирных предложений и никакого желания закончить войну. Но есть желание не платить за нее и продолжать ее в новых формах. Это все полный обман. Поэтому - еще раз - избавьтесь от иллюзий и перестаньте всерьез воспринимать оскорбительные для здравого смысла предложения России", - написал Подоляк в соцсети Х.