Видео "Ходит по всей квартире и лает": соседка недовольна шумом от собаки

Дана работает в медицинской сфере и после долгих 24-часовых дежурств дома хочет отдохнуть в тишине и покое. Однако отдыху мешает шум, который создает собака, живущая внизу.

"Лай слышен по всей квартире. Собака ходит по всей квартире и лает. Это происходит целый день. Начинается около 8:00 и продолжается примерно до 16:00, когда дома появляется один из хозяев. В тех случаях, когда я обращалась в муниципальную полицию, лай собаки на время прекращался, но через некоторое время возобновлялся", - отметила она.

Другие жители не жаловались программе на шум 12-летней собаки, да и в день съемок ее не было слышно.

"Этот лай и вой - не просто лай, собака в этот момент паникует. Если она паникует по восемь часов каждый день, это влияет на ее поведение, ее состояние, ее здоровье. Это довольно популярная проблема.

Это называется синдромом разлуки. Чаще всего "проблемы" с собаками возникают из-за того, что собакам нечего делать, им скучно", - говорит кинолог Ивар Лиелпетерис.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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