NEPLP запретил доступ к еще нескольким прокремлевским сайтам

Изучение этих сайтов и содержащейся на них информации показывает, что они используются для поддержки агрессивной российской пропаганды, в том числе для распространения искаженной и ложной информации о войне, развязанной Россией против Украины, и военных преступлениях, совершенных Россией, а также для их оправдания.