NEPLP запретил доступ к еще нескольким прокремлевским сайтам

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) закрыл доступ к нескольким прокремлевским порталам, прославляющим преступления России и распространяющим враждебную Латвии информацию, говорится в решении совета.
Закрыт доступ к сайтам rvio.histrf.ru, kuban24.tv, obzor.io, радиогордость.рф, kubnews.ru, bloknot.ru, business-gazeta.
Изучение этих сайтов и содержащейся на них информации показывает, что они используются для поддержки агрессивной российской пропаганды, в том числе для распространения искаженной и ложной информации о войне, развязанной Россией против Украины, и военных преступлениях, совершенных Россией, а также для их оправдания.
RUS TVNET уже сообщал, что с начала войны в Украине NEPLP принял решение заблокировать несколько десятков сайтов, распространяющих на территории Латвии контент, угрожающий национальной безопасности.
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