Несколько литовцев получили ранения в результате российского обстрела Украины

Один из пострадавших, Сигитас Маляускас, подтвердил порталу инцидент. Один из литовцев серьезно ранен, но его жизни ничего не угрожает, сказал Сигитас.

По информации 15min.lt, литовцы на двух машинах везли грузы на линию фронта в Украине, когда Россия выпустила две ракеты "Искандер" по городу Покровск на востоке страны.

"Все ответственные учреждения Литвы сейчас сотрудничают для того, чтобы раненые как можно скорее были доставлены в Литву и им была оказана необходимая помощь", - сообщил порталу министр обороны Лауринас Кащюнас.

Покровск расположен примерно в 70 километрах к северо-западу от оккупированного Россией города Донецка и примерно в 50 километрах от линии фронта.

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