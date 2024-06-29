Я живу менее чем в 300 метрах от железнодорожных путей. Пассажирские позда я давно почти не слышу, а длинные товарные поезда иногда так сильно встряхивают землю, что винные бокалы начинают играть кривую симфонию, касаясь друг друга на полке. Тем временем улица Вискалю по ночам пользуется популярностью среди любителей мотоспорта, которые, похоже, готовятся к своим первым стартам на одном из этапов MotoGP.

В свое время я подсчитал, что жил примерно в надцати квартирах и довольно многих районах Риги. Югла, Тейка, Пурвциемс, Дарзциемс, Дзирциемс, центр, Агенскалнс, Чекуркалнс и, конечно же, Гризинькалнс. То есть мне есть с чем сравнивать. В каждом месте свой шум, но, кажется, громче всего было в центре, на углу улиц Меркеля и Кр. Барона. К землетрясению и шуму трамваев было нелегко привыкнуть.

Когда-то Гризинькалнс казался своего рода оазисом в шумном городе. Когда я туда переехал, Ghetto Games (GG) еще были совсем зеленым мероприятием, а местный парк был местом, где по ночам собирались пьяницы, наркоманы и проститутки - приходилось идти в обход.

Через пять лет проживания в Гризинькалнсе пришло время наконец перестать скитаться по разным съемным квартирам и взять ипотечный кредит. Конечно, мне хотелось найти квартиру своей мечты где-нибудь поблизости, потому что район действительно отличный. Однако уже тогда рынок недвижимости в этом районе начал расти до небес и нормальные квартиры практически были недоступны.

Например, за 90 тысяч евро на улице Красотаю можно было купить маленькую, отвратительно сырую, напоминающую тюрьму квартиру с дровяным отоплением. "Я переехал из деревни в Ригу не для того, чтобы топить печь", - подумал я тогда про себя.

Тогда казалось, что Ghetto Games своим присутствием "выгнали" из парка подонков и сделали район в разы привлекательнее, в результате чего цены на недвижимость стремительно выросли, ведь все хотят жить здесь. Двадцать минут ходьбы от самого центра города, в окружении зелени и парков со всех сторон - чего еще можно желать?