Прямая трансляция Комики "прожаривают" Раева, Пинто, Лиепиню и Абу Мери

Уже в 10-й раз в заключение фестиваля общения LAMPA на сцену поднимаются четыре политика, чтобы насладиться остроумной и беспощадной, но полной позитивного юмора "прожаркой" от суперкоманды комиков. Как обычно, у политиков есть возможность отыграться, произнеся ответную, или защитную, речь.
Прямая трансляция
В этом году мишенью для шуток комиков стали:
- депутат Сейма 14-го созыва Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте");
- депутат Сейма 14-го созыва и парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев ("Объединенный список");
- политик Элина Пинто ("Прогрессивные");
- министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство").
"Прожаривают" их комики Рудольф Кугренс и Эдгар Балиньш, ведущие мероприятий Анете Бендика и Элина Гейда, а также актер Янис Кронис. Проводит мероприятие, традиционно, комик Янис Скутелис.
Портал RUS TVNET предлагает посмотреть "прожарку" в прямом эфире!
Мероприятие на латышском языке. Подробнее о нем - здесь.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!