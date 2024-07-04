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Прямая трансляция Комики "прожаривают" Раева, Пинто, Лиепиню и Абу Мери

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Комик Янис Скутелис на фестивале LAMPA в 2023 году
Комик Янис Скутелис на фестивале LAMPA в 2023 году Фото: Paula Čurkste/LETA

Уже в 10-й раз в заключение фестиваля общения LAMPA на сцену поднимаются четыре политика, чтобы насладиться остроумной и беспощадной, но полной позитивного юмора "прожаркой" от суперкоманды комиков. Как обычно, у политиков есть возможность отыграться, произнеся ответную, или защитную, речь. 

Прямая трансляция

В этом году мишенью для шуток комиков стали:

  • депутат Сейма 14-го созыва Линда Лиепиня ("Латвия на первом месте");
  • депутат Сейма 14-го созыва и парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев ("Объединенный список");
  • политик Элина Пинто ("Прогрессивные");
  • министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство").

"Прожаривают" их комики Рудольф Кугренс и Эдгар Балиньш, ведущие мероприятий Анете Бендика и Элина Гейда, а также актер Янис Кронис. Проводит мероприятие, традиционно, комик Янис Скутелис.

Портал RUS TVNET предлагает посмотреть "прожарку" в прямом эфире!

Мероприятие на латышском языке. Подробнее о нем - здесь

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