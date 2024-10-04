Рабочая неделя подходит к концу. В Риге выступила легендарная группа Thirty Seconds to Mars, но и подрались футбольные фанаты. Также в столице Латвии открывают новые платные парковки, а во всей стране могут изменить правила подачи налоговых деклараций. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 4 октября ⟩ Драка футбольных фанатов, новые платные стоянки и концерт Thirty Seconds to Mars
Новости Латвии:
Год назад идея правительства обязать всех декларировать свои доходы и даже полученные подарки вызвала немалый переполох, и после реакции общественности премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") решила "притормозить" эту идею. Однако она не исчезла с повестки дня - до конца следующего года Служба государственных доходов (VID) оценит необходимость внесения изменений в существующий порядок. Об этом сообщает портал Lsm.lv.
Вечером в четверг после матча Лиги Европы UEFA между болельщиками латвийской команды RFS и турецкого футбольного клуба "Галатасарай" произошла драка, сообщили RUS TVNET в полиции.
Со вторника, 1 октября, на двенадцати участках улиц в Риге открыты новые платные стоянки, но не все водители понимают, как заплатить за парковку своего автомобиля. Rīgas satiksme комментирует ситуацию. Об этом рассказывает передача "Сегодня вечером" на LSM+.
В четверг, 3 октября, в Ригу вернулась любимая рок-группа поколения миллениалов Thirty Seconds to Mars во главе с голливудской звездой Джаредом Лето. Смотрите фото с зажигательного шоу!
В четверг, 3 октября, в Arēna Rīga состоялся концерт группы Thirty Seconds to Mars, во время которого на сцену вышел уличный музыкант из Риги.
В среду, 2 октября, в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Илукстес в Риге вспыхнул пожар. В результате пожара пострадали два человека, в том числе ребенок, сообщает программа Degpunktā.
25 сентября этого года Служба государственной безопасности (VDD) задержала гражданина Латвии по подозрению в публичном прославлении и оправдании терроризма, сообщили в службе.
Министр сообщения Каспар Бришкенс рассказал порталу LSM+, почему важно закончить строительство железнодорожной станции в Рижском аэропорту и когда можно будет пустить поезда в аэропорт "Рига".
В четверг, 3 октября, в трагическом дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Риге погиб мотоциклист. В программе Degpunktā раскрывается новая информация об аварии.
За рубежом:
Евросоюз решился начать масштабную экономическую войну с Китаем после многих месяцев раздумий, взаимных угроз и переговоров с ключевым торговым партнером. ЕС собирается обложить пошлинами дешевые и современные китайские электромобили, которые стремительно завоевывают сердца потребителей и угрожают разорить отстающий европейский автопром.
Наступление России на востоке Украины, вероятно, завершится в ближайшие месяцы или даже недели, но российские войска будут продолжать наступательные операции гораздо более медленными темпами, пришли к выводу аналитики американского Института изучения войны (ISW).
НАТО не будет перехватывать ракеты и беспилотники над Украиной так же, как над Израилем, потому что "речь идет о двух очень разных ландшафтах и полях боя" и это "втянет нас в войну", заявила Сабрина Сингх, заместитель пресс-секретаря Пентагона.
На этой неделе Украина признала потерю Угледара в Донецкой области. Пока мы не можем даже примерно установить общее число россиян, погибших в ходе штурмов этого города, который Россия пыталась захватить с начала войны. Но анализ Би-би-си показал, что только 155-я и 40-я бригады морской пехоты могли потерять под Угледаром более 2100 человек с учетом тяжелораненых, погибших и пропавших без вести. Это 40% довоенной численности этих двух подразделений.
Интересное чтиво:
В редакцию TVNET+ обратился читатель, который хотел купить пеллеты для отопления у привычного поставщика, но оказалось, что их нет на складе, и его поставили в очередь на конец октября. В итоге гранулы человек все-таки нашел в другом месте, но осадочек остался. TVNET+ обратился за комментариями к отраслевым экспертам: не назревает ли на рынке дефицит с последующим ростом цен? Ведь пару лет назад цены на гранулы были просто космическими.
В начале июня Даугавпилс и поклонников латгальской фолк-метал-группы Varang Nord шокировала новость о трагедии, которая произошла с участницей коллектива Еленой Калниш (Jelena Kaļniša). Она была сбита на пешеходном переходе недалеко от своего дома. 27-летняя девушка получила тяжелые травмы и находилась в реанимации. TVNET+ пообщался с мужем Лены и солистом Varang Nord Максимом Поповым, узнал, как она себя чувствует, а также о дальнейших планах группы.
Когда три года назад в охваченной ковидом Латвии объявили пандемию, многие, в том числе и герой нашего рассказа, назовем его Андисом, поначалу почувствовали облегчение и некоторое успокоение. Будущее казалось этаким долгосрочным пижамным отпуском с парой подключений к камере по Zoom для требуемого работодателем отчета. Тогда казалось - на расслабоне отсидим, и мир продолжит вращаться в том же направлении. В голову и прийти не могло, что это новое "заключение" и относительно ленивая рутина в одиночку все-таки начнут сильно осложнять жизнь. Сначала расслабление за бокалом вина с привычным сериалом, затем разгон горького чувства одиночества открытием второго винчика, потом отодвигание бокала за камеру в Zoom во время работы, пока зеленый змий потихоньку не поселился и не расправил крылья рядом с Андисом на диване. Зная Андиса, никто не поверил бы, что он когда-нибудь попадет на улицу Твайка - но он попал!
В ходе рассмотрения уголовного дела, начатого 1 октября, в котором 56-летний таксист из Маарду, Эстония, обвиняется в попытке преднамеренного убийства на почве национальной ненависти, 3 октября был допрошен потерпевший. "Для этого конфликта не было никаких других мотивов", - утверждает 47-летний Виктор, получивший 32 ножевых ранения. Подробности рассказывает портал Limon.
Один из главных скандалов западного шоу-бизнеса последнего времени - арест рэпера Пи Дидди и слухи о его секс-вечеринках с участием главных американских звезд, совращении несовершеннолетних и заказных убийствах. Что в этой истории факт, что - домыслы, а что - неприкрытая фантазия, будем разбираться в этой статье.
Комментируя приближающийся день рождения Владимира Путина, которому 7 октября исполнится 72 года, писатель Дмитрий Быков в программе "Навигатор" на YouTube-канале "Ходорковский LIVE" назвал российского диктатора несчастным человеком и добавил, что не знает, что могло бы ему помочь.
Участники "пацифистского" митинга вновь не стали возлагать ответственность за войну на Путина и свистом встретили призывы помогать Украине и Израилю.
Трехлетний мальчик, который в 2022 году провел два дня в одиночестве в лесу штата Монтана, а затем чудом был найден живым, уже стал настоящей интернет-знаменитостью и объектом восхищения. Фотография мальчика вскоре после его обнаружения особенно поразительна и в каком-то смысле пугающая. На его лице явно отражается, что длительное пребывание в лесу было далеко не легким испытанием.
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