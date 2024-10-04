Главное за 4 октября Драка футбольных фанатов, новые платные стоянки и концерт Thirty Seconds to Mars

Когда три года назад в охваченной ковидом Латвии объявили пандемию, многие, в том числе и герой нашего рассказа, назовем его Андисом, поначалу почувствовали облегчение и некоторое успокоение. Будущее казалось этаким долгосрочным пижамным отпуском с парой подключений к камере по Zoom для требуемого работодателем отчета. Тогда казалось - на расслабоне отсидим, и мир продолжит вращаться в том же направлении. В голову и прийти не могло, что это новое "заключение" и относительно ленивая рутина в одиночку все-таки начнут сильно осложнять жизнь. Сначала расслабление за бокалом вина с привычным сериалом, затем разгон горького чувства одиночества открытием второго винчика, потом отодвигание бокала за камеру в Zoom во время работы, пока зеленый змий потихоньку не поселился и не расправил крылья рядом с Андисом на диване. Зная Андиса, никто не поверил бы, что он когда-нибудь попадет на улицу Твайка - но он попал!