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Amnesty: учителей оккупированных украинских территорий принуждают учить детей по программе Кремля

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BBC
Семья на выставке украинской военной техники, захваченной российскими войсками в ходе войны
Семья на выставке украинской военной техники, захваченной российскими войсками в ходе войны Фото: BBC News

​Правозащитная организация Amnesty International обвинила российские власти в том, что учителей, работающих на оккупированных территориях Украины, угрозами и шантажом принуждают преподавать детям российскую учебную программу, насквозь пропитанную кремлевской идеологией.

В опубликованном Amnesty докладе сказано, что оккупационные власти ставят перед украинскими учителями очень непростой выбор: либо бежать под угрозой уголовного преследования, либо становиться соучастниками индоктринации своих учеников российской государственной идеологией.

Многих педагогов подвергали эмоциональному шантажу, обыскам и даже физическому насилию.

По данным Amnesty International, работа школ на оккупированных территориях для российских властей крайне важна для консолидации контроля в регионе. Поэтому, чтобы заставить учителей вернуться на работу в школу, на них оказывают давление, параллельно предлагая им продвижение по службе и повышение оклада. Тех, кто отказываются, пугают безработицей, обструкцией со стороны общества и даже нанесением физического вреда.

Некоторые учителя рассказали правозащитникам, что их заставляют посещать проводимые школой пропагандистские мероприятия и фотографироваться с российскими государственными символами. Есть и сведения о таких, кто после отказа сотрудничать с оккупационными властями пропал без вести, был похищен и убит.

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В докладе приводятся и истории конкретных украинских педагогов.

В частности, директор школы в Херсонской области по имени Оксана рассказала авторам доклада Amnesty, что убедить сотрудничать ее пытались в течение трех часов.

«Угрожать не угрожали, но психологическое давление было, — вспоминает она. — Мне говорили, что Херсонская область с Россией навсегда, а Украина от борьбы за нас отказалась».

«Обещали хорошую зарплату и уверяли, что согласиться мне рано или поздно все равно придется, потому что без работы не выжить».

«Был и эмоциональный шантаж, — добавляет она. — Мне говорили, что, отказавшись от работы, я предам интересы детей».

Другому педагогу, по имени Татьяна, после того как она бежала из оккупированного региона в свободную часть Украины, по ее словам, поступали прямые угрозы.

«Мне говорили, что я не понимаю последствий своего отказа, что меня отправят на фронт копать окопы, угрожали включением в „черный список“ и выставить из дома», — утверждает она.

«Я слышала, как по деревне распространяли пересуды о том, что я будто бы предала своих учеников. Некоторые советовали мне вообще во избежание неприятностей из дома не выходить».

Amnesty International призывает к расследованию этих нарушений прав человека и привлечению виновных к ответственности.

BBC
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