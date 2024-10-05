Amnesty: учителей оккупированных украинских территорий принуждают учить детей по программе Кремля

«Угрожать не угрожали, но психологическое давление было, — вспоминает она. — Мне говорили, что Херсонская область с Россией навсегда, а Украина от борьбы за нас отказалась».

«Обещали хорошую зарплату и уверяли, что согласиться мне рано или поздно все равно придется, потому что без работы не выжить».

«Был и эмоциональный шантаж, — добавляет она. — Мне говорили, что, отказавшись от работы, я предам интересы детей».

Другому педагогу, по имени Татьяна, после того как она бежала из оккупированного региона в свободную часть Украины, по ее словам, поступали прямые угрозы.

«Мне говорили, что я не понимаю последствий своего отказа, что меня отправят на фронт копать окопы, угрожали включением в „черный список“ и выставить из дома», — утверждает она.

«Я слышала, как по деревне распространяли пересуды о том, что я будто бы предала своих учеников. Некоторые советовали мне вообще во избежание неприятностей из дома не выходить».

Amnesty International призывает к расследованию этих нарушений прав человека и привлечению виновных к ответственности.