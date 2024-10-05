Правозащитная организация Amnesty International обвинила российские власти в том, что учителей, работающих на оккупированных территориях Украины, угрозами и шантажом принуждают преподавать детям российскую учебную программу, насквозь пропитанную кремлевской идеологией.
Amnesty: учителей оккупированных украинских территорий принуждают учить детей по программе Кремля
В опубликованном Amnesty докладе сказано, что оккупационные власти ставят перед украинскими учителями очень непростой выбор: либо бежать под угрозой уголовного преследования, либо становиться соучастниками индоктринации своих учеников российской государственной идеологией.
Многих педагогов подвергали эмоциональному шантажу, обыскам и даже физическому насилию.
По данным Amnesty International, работа школ на оккупированных территориях для российских властей крайне важна для консолидации контроля в регионе. Поэтому, чтобы заставить учителей вернуться на работу в школу, на них оказывают давление, параллельно предлагая им продвижение по службе и повышение оклада. Тех, кто отказываются, пугают безработицей, обструкцией со стороны общества и даже нанесением физического вреда.
Некоторые учителя рассказали правозащитникам, что их заставляют посещать проводимые школой пропагандистские мероприятия и фотографироваться с российскими государственными символами. Есть и сведения о таких, кто после отказа сотрудничать с оккупационными властями пропал без вести, был похищен и убит.
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
В докладе приводятся и истории конкретных украинских педагогов.
В частности, директор школы в Херсонской области по имени Оксана рассказала авторам доклада Amnesty, что убедить сотрудничать ее пытались в течение трех часов.
«Угрожать не угрожали, но психологическое давление было, — вспоминает она. — Мне говорили, что Херсонская область с Россией навсегда, а Украина от борьбы за нас отказалась».
«Обещали хорошую зарплату и уверяли, что согласиться мне рано или поздно все равно придется, потому что без работы не выжить».
«Был и эмоциональный шантаж, — добавляет она. — Мне говорили, что, отказавшись от работы, я предам интересы детей».
Другому педагогу, по имени Татьяна, после того как она бежала из оккупированного региона в свободную часть Украины, по ее словам, поступали прямые угрозы.
«Мне говорили, что я не понимаю последствий своего отказа, что меня отправят на фронт копать окопы, угрожали включением в „черный список“ и выставить из дома», — утверждает она.
«Я слышала, как по деревне распространяли пересуды о том, что я будто бы предала своих учеников. Некоторые советовали мне вообще во избежание неприятностей из дома не выходить».
Amnesty International призывает к расследованию этих нарушений прав человека и привлечению виновных к ответственности.
- "За деньгами туда ехать нельзя. Судьба накажет". Кто и зачем едет работать в захваченные города Украины
- Как школьники в Украине возвращаются к учебе под российскими ударами
- «Зачем они сделали это с нами?» История 15 депортированных из Украины в Россию детей
- Скандал вокруг обвинений Amnesty против Украины: могут ли ВСУ использовать школы и больницы