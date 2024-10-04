Видео При пожаре в Юрмале погиб домашний любимец хозяйки

Минувшей ночью на улице Межотнес в Лиелупе возник пожар повышенной опасности. Пламя начало бушевать в квартире пожилой женщины, на площади пятьдесят квадратных метров. Никто из людей не пострадал, но, к сожалению, погиб домашний питомец, сообщает передача Degpunktā.