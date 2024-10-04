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Видео При пожаре в Юрмале погиб домашний любимец хозяйки

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Кадр из программы Degpunktā
Кадр из программы Degpunktā Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" video

Минувшей ночью на улице Межотнес в Лиелупе возник пожар повышенной опасности. Пламя начало бушевать в квартире пожилой женщины, на площади пятьдесят квадратных метров. Никто из людей не пострадал, но, к сожалению, погиб домашний питомец, сообщает передача Degpunktā.

До прибытия пожарных из дома эвакуировался один житель, а затем еще 11 человек.

Командир Государственной пожарно-спасательной службы Ивар Метра рассказывает, что в результате пожара никто из домашних не пострадал, однако погиб любимец семьи - кот.

На месте происшествия работали пять пожарных бригад. Единственным обстоятельством, помешавшим оперативникам по адресу приехать пораньше, командир части назвал запоздалое получение вызова. Возможно, домочадцы в ситуации повышенного стресса ненадолго растерялись.

Пожар ликвидировали незадолго до половины шестого утра. А причины возникновения пламени выяснят правоохранители.

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