Минувшей ночью на улице Межотнес в Лиелупе возник пожар повышенной опасности. Пламя начало бушевать в квартире пожилой женщины, на площади пятьдесят квадратных метров. Никто из людей не пострадал, но, к сожалению, погиб домашний питомец, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ При пожаре в Юрмале погиб домашний любимец хозяйки
До прибытия пожарных из дома эвакуировался один житель, а затем еще 11 человек.
Командир Государственной пожарно-спасательной службы Ивар Метра рассказывает, что в результате пожара никто из домашних не пострадал, однако погиб любимец семьи - кот.
На месте происшествия работали пять пожарных бригад. Единственным обстоятельством, помешавшим оперативникам по адресу приехать пораньше, командир части назвал запоздалое получение вызова. Возможно, домочадцы в ситуации повышенного стресса ненадолго растерялись.
Пожар ликвидировали незадолго до половины шестого утра. А причины возникновения пламени выяснят правоохранители.