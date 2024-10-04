Видео Жители Алуксненского края недоумевают из-за необычных действий полиции

Территория складов находится в нескольких километрах от Алуксне в отдаленном лесистом месте. Местные говорят, что деятельность полицейских наблюдаются там со среды. Замечены и несколько экипажей полицейских, и представители спецподразделений и эксперты в белых защитных костюмах, которые работают вдоль зданий. За действиями правоохранителей наблюдал и экс-владелец территории.

Владелец предприятия Verners un draugi Вернер Калейс:

"Мне позвонили наши друзья, вчера в девять, что вот здесь видно движение, что есть люди с оружием и окружают это здание, и какие-то действия происходят".

По словам Калейса, правоохранители появились в среду вечером и очень активно начали свою деятельность. По его мнению, там произошло нечто очень противозаконное, однако полиция ничего не объяснила и не хочет, чтобы была нарушена ее работа.

В прямом эфире телеканала LTV Panorāma в пятницу вечером было видно, что на месте продолжается активная деятельность, люди одеты в белые защитные костюмы, и из подвала одного из домов что-то вывозят. На телекамеру был направлен прожектор мигающего света, чтобы оператору было сложнее что-то снимать.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Фото: Kadrs no tiešraides

Полиция до сих пор не дает никаких комментариев, однако местные жители говорят, что спецназовцы работают там со среды. Уже на нескольких грузовиках якобы увезли несколько тонн химикатов. Здесь якобы действовал какой-то иностранец, не гражданин Латвии. Однако это лишь версии очевидцев и местных жителей.

На территории видны грузовики и довольно большое количество людей. Panorāma обещает следить за событиями в Алуксненском крае и пытаться выяснить причины активности.

Видео: Сюжет Panorāma

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