Пару недель назад Латвия узнала о вопиющем случае растраты денег, чтобы не сказать - разворовывания. Министерство земледелия просто взяло и выбросило на ветер три миллиона. И на самом деле не на ветер, а в карман семьи члена партии. Я целенаправленно ждал и наблюдал - как долго, интересно, это событие сможет удерживать внимание и интерес общества?

Через неделю еще были какие-то небольшие отголоски, пока про это продолжали сообщать телевидение и новостные порталы. Но через две недели три миллиона всем были абсолютно пофигу. Что было, то было, это старые новости. Время тревожиться по поводу чего-то более важного. Например, официанта в Кабинете министров или том, что произошло в важнейшей серии Caur ērkšķiem uz...

Но возвращаемся к уже давно забытой истории Минземледелия. Коротко напомню, что произошло. Итак, министерство решило по всей Латвии построить станции для зарядка электрокаров исключительно для нужд работников своего министерства.

На тот момент в распоряжении министерства были три электромобиля и строительства такой сети не было ни в одной его стратегии или плане. Поэтому была создана сеть станций для зарядок электрокаров, которые не соответствуют имеющимся в автопарке министерства и нуждам будущего, кроме того, в них были установлены зарядные устройства, которые не соответствуют доступным в соответственных местах техническим возможностям.

Для имеющихся трех электромобилей была создана сеть из 52 зарядных станций, из которых 42 были построены с техническим решением, не отвечающим потребностям. И совсем неожиданно - с августа этого года новая сеть использовалась для зарядки всего в 15 местах, тогда как более половины станций быстрой зарядки просто стояли и продолжают стоять неиспользованными.

Конечно, станции стоили гораздо больше рыночной цены и там еще много других красивых деталей, но на этот раз это не столь существенно.

Дальше - больше: этот мегапроект осуществило "Национальное объединение", которое до сих пор публично всегда было самым большим противником и скептиком "зеленого курса".