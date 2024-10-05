Важна или вредна Нобелевская премия для современных исследований?

Премию Нобеля критикуют за "ложные представления"

В то же время в последние годы эксперты, журналисты и простые обыватели все чаще спорят о выборе кандидатов и вообще о пользе премий. В частности, критики утверждают, что иногда может создаться неправильное, чересчур упрощенное впечатление о том, как на самом деле делаются открытия и сколько на это уходит труда.

Не умаляя гениальности номинированных и уже получивших премии ученых, подчеркивается, что не отдельные светлые головы, даже обладающие самым выдающимся талантом, в одиночку продвигают науку. Научный прогресс требует сотрудничества сотен исследователей по всему миру, причем из самых разных областей, поскольку наука - многодисциплинарна и разнообразна.

Именно поэтому Нобелевские премии стали чаще распределяться между группами ученых. На каждого лауреата Нобелевской премии приходятся сотни других участников процесса: ученых, ассистентов, технических сотрудников, без которых и сам процесс, и тем более его результат были бы не мыслимы. Большая часть этих людей не известна широкой публике, из-за чего существует тенденция преувеличивать заслуги отдельных ученых.

Кроме того, критики говорят о трудности выбора лауреатов. Как вообще можно выбрать кого-то одного в современном, стремительно меняющемся мире, где постоянно делается огромное количество по-настоящему крупных и важных открытий, которые хотелось бы отметить?

Большая часть лауреатов - мужчины из стран Запада

Однако чаще всего премию критикуют за другое. Больше всего лауреатов - это представители западных исследовательских институтов. Чаще всего Нобелевскую премию получали представители США. Далее идут Великобритания и Германия. Замыкают пятерку лидеров Франция и Швеция. Критики считают, что дальнейшее вручение Нобелевских премий может усугубить неравенство, поскольку выигранные денежные суммы и связанное с ними признание часто приводят к уменьшению поддержки тех, кто остался в стороне, но также занимается не менее важной и конкурентоспособной работой.

Не менее актуален и гендерный вопрос. Многие критики обращают внимание на то, что среди лауреатов - слишком мало женщин. С момента основания Нобелевской премии награды удостоились 64 женщины, что составляет менее семи процентов от всех лауреатов.

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