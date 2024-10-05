"Вы - творцы будущего Латвии". Президент поздравил педагогов с Днем учителя

Как сообщили в президентской канцелярии, Ринкевич в своем поздравлении подчеркнул, что стране нужен каждый учитель. "Вы - творцы будущего Латвии", - сказал он.

Ринкевич отметил, что школьные годы люди помнят всю жизнь, и от учителей зависит, какими будут эти воспоминания.

"Учителя - это те, кто вдохновляет, поощряет детей и молодежь, помогает не растеряться в огромной реке информации, которая становится все глубже и быстрее", - сказал президент.

Он пожелал каждому педагогу вдохновлять, дарить радость открытий учащимся, а также учиться и расти самим.

"Пусть удастся превратить свои, а также, казалось бы, нереальные мечты учеников в настоящие достижения", - сказал Ринкевич.

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