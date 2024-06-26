Фото В связи с ограблением полиция ищет мужчин, видимых на фотографиях

3 мая 2024 года в Рижском Восточном управлении Рижского регионального управления Госполиции начат уголовный процесс по части второй статьи 176 Уголовного закона, а именно по факту ограбления группой лиц. Преступление было совершено 3 мая около 01:40 в Риге на бульваре Райня.
Госполиция ищет изображенных на снимках мужчин, которые, возможно, могут быть связаны с совершением указанного преступления. Один из них был одет в темную куртку, джинсы и черно-белую бейсболку. А второй был одет в темную футболку, поверх которой был надет жилет с капюшоном, и джинсы.
В случае опознания лиц полиция просит сообщить об этом по номеру телефона 67086800, 67086852 или 112 или же написать на электронную почту: konstantins.zaharovs@riga.vp.gov.lv.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.
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