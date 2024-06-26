Хорошая дорога, идеальные погодные условия, отличная видимость... При таких обстоятельствах за два дня в трех ДТП на Лиепайском шоссе погибли 6 человек. Две аварии произошли почти в одном и том же месте - возле Блидене -на 80-м и 90-м километрах. В обоих ДТП смертельный сценарий схож: во время обгона легковой автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком. На первый взгляд причины аварий не видны, говорит эксперт по безопасности движения Оскар Ирбитис.