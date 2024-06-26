Хорошая дорога, идеальные погодные условия, отличная видимость... При таких обстоятельствах за два дня в трех ДТП на Лиепайском шоссе погибли 6 человек. Две аварии произошли почти в одном и том же месте - возле Блидене -на 80-м и 90-м километрах. В обоих ДТП смертельный сценарий схож: во время обгона легковой автомобиль столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком. На первый взгляд причины аварий не видны, говорит эксперт по безопасности движения Оскар Ирбитис.
Почему средь бела дня на небольшом участке дороги вдруг происходят две почти идентичные аварии с летальным исходом? Тяжелые ДТП произошли на 80-м, 90-м и 105-м километрах автодороги А9.
- Рабочая неделя на Лиепайском шоссе началась трагически. Вчера утром за Салдусом, в волости Зирню, на Лиепайском шоссе столкнулись две легковые машины. Один из водителей авто на месте столкновения погиб.
- Позже на том же шоссе на участке дороги между Броцены и Блидене произошло лобовое столкновение автомобиля Volvo и грузовика Scania. В аварии погибла семья - мужчина, находившийся за рулем, его жена и несовершеннолетний ребенок.
- Сегодня в волости Блидене на Лиепайском шоссе произошла третья автоавария с погибшими. Автомобиль Citroen во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся со грузовиком DAF. Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.