Видео "Он резко повернул направо". Водитель грузовика рассказывает о ДТП на Лиепайском шоссе

Водитель рассказывает: "Впереди машин не было, навстречу ехали несколько легковых машин. А потом откуда-то из середины выехал на встречную полосу этот Citroen. Не понял - хотел обгонять, или нет, потому что он так по диагонали ехал сюда на край дороги. Я думал, он просто съедет в кювет или что-то еще. Я тормозил".

Он добавил: "Когда между нами уже было несколько метров, он резко повернул направо и врезался в меня".

Как уже сообщалось, в трагической автоаварии погиб игрок команд Латвийской юношеской баскетбольной лиги и Национальной лиги Эмилс Лицитис.

LTV известно, что вместе с мамой подросток направлялся в баскетбольный лагерь. В этот момент парень находился за рулем, у него было разрешение на учебную езду, о чем на машине имелся соответствующий знак. Юный водитель потерял контроль над автомобилем.

Видео: сюжет Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!