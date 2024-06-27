Бывшего президента Гондураса приговорили к 45 годам в тюрьме США

Приговор включает в себя штраф в размере восьми миллионов долларов, но это меньше, чем пожизненное заключение, которого добивались прокуроры, хотя возраст Эрнандеса - 55 лет - означает, что он может умереть за решеткой.

Как утверждают федеральные прокуроры США, Эрнандес за время своего президенства с 2014 по 2022 год превратил государство в Центральной Америке в "страну наркотиков".

Эрнандес в марте был осужден за то, что в 2004 году он способствовал контрабанде около 500 тонн кокаина - главным образом из Колумбии и Венесуэлы - в США через Гондурас.

Эрнандес использовал деньги от наркотиков, чтобы жить в богатстве и финансировать свою политическую кампанию, а также мошенничать на президентских выборах в 2013 и 2017 годах, указали прокуроры.

В 2022 году он был выдан США, где его обвинили в оказании помощи контрабандистам наркотиков в обмен на взятки размером в миллионы долларов.

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