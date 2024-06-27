В Боливии провалилась попытка переворота — военные отступили от президентского дворца

Полиция арестовала генерал Хуана Хосе Суньиги, который попытался осуществить переворот в Боливии, через несколько часов после того, как военные окружили президентский дворец в столице страны Ла-Пасе и попытались штурмовать его.
Попытка закончилась неудачно — военным пришлось отступить.
Ранее президент Боливии Луис Арсе призывал жителей страны выступить против попытки «государственного переворота», после того как военные попытались взять штурмом Большой дом народа в столице Ла-Пасе, где расположена президентская резиденция.
«Необходимо, чтобы боливийский народ организовался и мобилизовался против государственного переворота ради демократии. Мы не можем допустить, чтобы попытки переворота снова унесли жизни боливийцев», — обращался президент к гражданам страны.
В среду вечером войска заблокировали входы на площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания. Бронетехника и солдаты заняли позиции на площади.
Собеседник агентства Reuters видел, как бронемашина протаранила дверь президентского дворца, внутрь ворвались солдаты.
Руководил штурмом генерал Хуан Хосе Суньига — только что отправленный в отставку командующий боливийской армией. Он заявил, что цель военных — восстановление демократии в стране. Генерал также пообещал освободить из тюрем политзаключенных.
«Вооруженные силы намерены перестроить демократию, сделать ее настоящей демократией, а не той, которой управляют одни и те же несколько человек на протяжении 30-40 лет», — говорил Суньига у президентского дворца, стоя в окружении солдат и восьми танков.
Президент позднее сообщил, что привел к присяге новое руководство вооруженных сил. Новым командующим стал Хосе Уилсон Санчес Веласкес. Он отдал приказ отступить от дворца и возвращаться в части.
После этого военные начали покидать площадь Мурильо. Площадь взяла под свой контроль полиция, пишет Reuters.
Генпрокуратура Боливии начала расследование действий Суньиги и других участников штурма.
Генерала задержали.
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Слухи о том, что генерал Суньига находится на грани увольнения, появились во вторник, пишет AFP.
В понедельник высокопоставленный генерал выступил по телевидению и заявил, что арестует бывшего президента Эво Моралеса, если тот снова соберется баллотироваться на выборах в 2025 году.
Моралес стал первым в истории страны этническим индейцем, занявшим должность президента. Он был вынужден уйти в отставку в начале своего четвертого срока на фоне протестов из-за предполагаемых фальсификаций на выборах.
Комментируя действия военных, Моралес написал в соцсети X, что «назревает государственный переворот», и призвал к «мобилизации в защиту демократии».
В последние годы Боливия пережила несколько периодов политической нестабильности.
С осуждением действий военных выступили лидеры Чили, Эквадора, Перу, Мексики, Колумбии, Венесуэлы и Бразилии.
«Я — поклонник демократии и хочу, чтобы она восторжествовала во всей Латинской Америке. Мы осуждаем любую форму государственного переворота в Боливии», — написал в соцсети X бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва.
В Белом доме заявили, что администрация президента США Джо Байдена внимательно следит за событиями в Боливии и призывает к спокойствию.