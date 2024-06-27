В Боливии провалилась попытка переворота — военные отступили от президентского дворца

Президент позднее сообщил, что привел к присяге новое руководство вооруженных сил. Новым командующим стал Хосе Уилсон Санчес Веласкес. Он отдал приказ отступить от дворца и возвращаться в части.

После этого военные начали покидать площадь Мурильо. Площадь взяла под свой контроль полиция, пишет Reuters.

Генпрокуратура Боливии начала расследование действий Суньиги и других участников штурма.

Генерала задержали.

Президент Боливии Луис Арсе Фото: Reuters

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Слухи о том, что генерал Суньига находится на грани увольнения, появились во вторник, пишет AFP.

В понедельник высокопоставленный генерал выступил по телевидению и заявил, что арестует бывшего президента Эво Моралеса, если тот снова соберется баллотироваться на выборах в 2025 году.

Моралес стал первым в истории страны этническим индейцем, занявшим должность президента. Он был вынужден уйти в отставку в начале своего четвертого срока на фоне протестов из-за предполагаемых фальсификаций на выборах.

Комментируя действия военных, Моралес написал в соцсети X, что «назревает государственный переворот», и призвал к «мобилизации в защиту демократии».

В последние годы Боливия пережила несколько периодов политической нестабильности.

С осуждением действий военных выступили лидеры Чили, Эквадора, Перу, Мексики, Колумбии, Венесуэлы и Бразилии.

«Я — поклонник демократии и хочу, чтобы она восторжествовала во всей Латинской Америке. Мы осуждаем любую форму государственного переворота в Боливии», — написал в соцсети X бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва.

В Белом доме заявили, что администрация президента США Джо Байдена внимательно следит за событиями в Боливии и призывает к спокойствию.