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Россия ответила на планы стран Балтии создать линию обороны на границе (1)

rus.postimees.ee
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова намекнула властям Эстонии, Латвии, Литвы и Польши на садомазохизм, комментируя планы создания линии обороны вдоль границ ЕС с РФ и Беларусью, пишет Rus.Postimees.

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала новости о планах создания линии обороны на восточной границе НАТО. О том, что власти Эстонии, Латвии, Литвы и Польши обратились в еврокомиссию за поддержкой проекта линии обороны, в четверг, 27 июня, сообщили европейские СМИ.

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