Северная Корея может направить инженерные войска на оккупированные РФ территории Украины

Телеканал цитирует южнокорейского чиновника, который сообщил, что уже в июле Северная Корея направит в оккупированную Россией Донецкую область крупные инженерные силы для восстановления инфраструктуры.

Северокорейская армия располагает десятью инженерными бригадами, и, по оценкам издания Chosun, Северная Корея может получать от России до 115 миллионов долларов в год, если отправит три-четыре инженерные бригады на оккупированную часть Украины.

Между тем, Институт изучения войны США (ISW) еще не получал сообщений о намерениях северокорейских военных участвовать в боевых действиях в Украине, но прямая инженерная поддержка Северной Кореи могла бы высвободить российские боевые силы для операций на передовой и облегчить усилия России расширить военную инфраструктуру и оборонительные укрепления на оккупированной территории Украины.

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