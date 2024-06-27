Осторожно, скользкий асфальт! От жары дорожное покрытие может плавиться

С приходом жаркой погоды, когда температура воздуха начинает достигать +30 градусов и выше, асфальтовое покрытие автомобильных дорог может сильно нагревается. А на тех участках, где уложен старый асфальт могут образовываться выпоты, предупреждает предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC). Об этом сообщает Rus.LSM.
В этих местах дорога может стать скользкой. Чтобы улучшить сцепление с дорогой, службы посыпают ее песком или мелким щебнем.
Особо осторожными в таких местах нужно быть мотоциклистам, отмечает LVC.
Такие явление наиболее вероятны на дорогах, которые находятся в плохом состоянии, там где много "заплаток", а ямы заделывались эмульсией битума и мелким щебнем.
LVC просит водителей сообщать об участках с выпотами по бесплатному круглосуточному номеру телефона 80005555.
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