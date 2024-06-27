Видео Программа раскрывает новые подробности нападения на Музей оккупации

26 июня в Риге у Латвийского музея оккупации женщина сорвала и порвала несколько плакатов с изображением украинских военнослужащих. Она также выкрикивала лозунги, прославляющие страну-агрессора Россию, сообщает программа Degpunktā.
Женщина также находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Директора Музея оккупации Латвии Солвита Виба утверждает, что нападения на музей со стороны нелояльных государству лиц продолжаются и происходят регулярно.
Виба подчеркивает, что важно обеспечить, чтобы каждое действие, направленное против сотрудников Музея оккупации и против латвийских национальных ценностей, было наказано.
В связи с происшествием полиция проводит проверку, ведется розыск женщины.
Фотовыставка "Военные портреты: два года смелости, два года жертв" у Музея оккупации была открыта 24 февраля этого года. Экспозиция в окнах музея дает возможность гостям Риги и посетителям музея осмотреть фотовыставку Нацгвардии Украины, посвященную второй годовщине войны.
На фотографиях показана повседневная жизнь украинских солдат, защищающих свою родину. Цель выставки - помянуть вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину и показать людей, стоящих за этой войной.
Фотографии были сделаны с мая по декабрь 2023 года в местах, где ведутся боевые действия.
Фото: Порванные плакаты около Музея оккупации
Напомним, в ночь на 27 февраля в Музей оккупации бросили бутылку с горючей смесью, в результате чего огонь уничтожил кабинет директора музея. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны несколько человек.
Служба государственной безопасности сообщила, что нападение организовали российские спецслужбы.
Видео: Сюжет программы Degpunkta
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