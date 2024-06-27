Видео Программа раскрывает новые подробности нападения на Музей оккупации

Женщина также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Директора Музея оккупации Латвии Солвита Виба утверждает, что нападения на музей со стороны нелояльных государству лиц продолжаются и происходят регулярно.

Виба подчеркивает, что важно обеспечить, чтобы каждое действие, направленное против сотрудников Музея оккупации и против латвийских национальных ценностей, было наказано.

В связи с происшествием полиция проводит проверку, ведется розыск женщины.

Фотовыставка "Военные портреты: два года смелости, два года жертв" у Музея оккупации была открыта 24 февраля этого года. Экспозиция в окнах музея дает возможность гостям Риги и посетителям музея осмотреть фотовыставку Нацгвардии Украины, посвященную второй годовщине войны.

На фотографиях показана повседневная жизнь украинских солдат, защищающих свою родину. Цель выставки - помянуть вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину и показать людей, стоящих за этой войной.

Фотографии были сделаны с мая по декабрь 2023 года в местах, где ведутся боевые действия.

Фото: Порванные плакаты около Музея оккупации

Напомним, в ночь на 27 февраля в Музей оккупации бросили бутылку с горючей смесью, в результате чего огонь уничтожил кабинет директора музея. По подозрению в совершении этого преступления были задержаны несколько человек.

Служба государственной безопасности сообщила, что нападение организовали российские спецслужбы.

Видео: Сюжет программы Degpunkta

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