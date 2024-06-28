Ни для кого не секрет, что парковка торгового центра Ülemiste в Таллинне давно стала местом притяжения для молодежи, которая каждый четверг съезжается туда на автомобилях, чем доставляет немало хлопот как посетителям, так и полиции, сообщает Rus.Postimees.
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Превышение скорости, езда без прав и нетрезвые подростки. Обстановка на парковке ТЦ в Таллинне
Многолетняя проблема
Чтобы убедиться в том, что данной проблеме уже не первый год, достаточно вбить в поисковик ключевые слова вроде "парковка", "юлемисте" и "дрифт". Почти в каждой новости речь будет идти о том, как любители острых ощущений собрались на парковке торгового центра, где распивали алкоголь, устраивали гонки, а также пытались произвести на окружающих впечатление своими навыками ездить на машине боком.