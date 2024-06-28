"Газпром", потерявший две трети своего экспорта и понесший рекордные убытки, может лишиться последних доходов на европейском газовом рынке. Остальных покупателей российского газа в ЕС предупредили, что их платежи "Газпрому" могут быть арестованы, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
По данным источников агентства, польский энергетический концерн Orlen пытается конфисковать деньги, которые европейские компании платят за российский газ. Около месяца назад он направил письма австрийской OMV, венгерской MVM CE Energy и словацкой SPP - трем компаниям, которые продолжают получать газ "Газпрома".
В письмах Orlen ссылается на решение суда в Варшаве и на необходимость компенсировать убытки, понесенные польской компанией в результате прекращения поставок газа из России в 2022 году.
Дочерняя компания Orlen Europol Gaz, которая эксплуатировала польский участок газопровода Ямал-Европа, в мае 2023 года подала в суд на "Газпром" на 6 миллиардов злотых, или 1,45 миллиарда долларов, требуя компенсации за ущерб, причиненный нарушением контракта. Сейчас Orlen пытается взыскать задолженность из средств для "Газпрома". Польская компания требует 350 миллионов долларов от венгерской MVM CEEnergy, сообщил источник Reuters.
Чтобы избежать блокировки платежей, на которую "Газпром" мог бы ответить прекращением поставок, венгерские власти спешно приняли постановление, защищающее газовые расчеты от претензий третьих стран. Аналогичный закон был принят парламентом Словакии, сообщила на этой неделе SPP: согласно этому документу запрещено конфисковывать газ в газотранспортной системе или платежи за него.
Однако будущее поставок российского газа в ЕС и расчетов за них пока остается неопределенным, считает аналитик "Альфа банка" Никита Блохин. Помимо польской Orlen, ареста платежей может также потребовать немецкий концерн Uniper, который раньше был крупнейшим клиентом "Газпрома" в Германии и одним из инвесторов проекта "Северный поток-2".
В начале июня Международный арбитражный суд в Стокгольме удовлетворил иск Uniper к "Газпрому" и обязал российскую компанию выплатить более 13 миллиардов евро (14 миллиардов долларов) за прекращение поставок газа в Германию. Согласно решению арбитража, любые средства, которые могут быть взысканы с "Газпрома", пойдут напрямую правительству Германии, которое стало владельцем Uniper после того, как компания оказалась на грани банкротства.
По словам Блокина, по-прежнему существует риск того, что к платежам "Газпрому" могут быть применены временные меры: это может произойти, особенно в Австрии, где государственный газовый оператор OMV сообщил о попытках "остановить" платежи "Газпрому" в конце мая.
Блохин предупреждает, что сложившаяся ситуация вынудит российскую компанию еще больше ограничить свою деятельность в Европе.
В прошлом году "Газпром" поставил на европейский рынок всего 28 миллиардов кубометров газа, что является наименьшим объемом с конца 70-х годов прошлого века. Общий объем экспорта составил всего 69 миллиардов кубических метров, что является самым низким показателем с 1985 года. Впервые с конца 1990-х годов "Газпром" завершил год с чистым убытком по международным стандартам финансовой отчетности (IFRS), причем их сумма - 629 миллиардов рублей - стала крупнейшей в истории компании.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!