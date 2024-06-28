Однако будущее поставок российского газа в ЕС и расчетов за них пока остается неопределенным, считает аналитик "Альфа банка" Никита Блохин. Помимо польской Orlen, ареста платежей может также потребовать немецкий концерн Uniper, который раньше был крупнейшим клиентом "Газпрома" в Германии и одним из инвесторов проекта "Северный поток-2".

В начале июня Международный арбитражный суд в Стокгольме удовлетворил иск Uniper к "Газпрому" и обязал российскую компанию выплатить более 13 миллиардов евро (14 миллиардов долларов) за прекращение поставок газа в Германию. Согласно решению арбитража, любые средства, которые могут быть взысканы с "Газпрома", пойдут напрямую правительству Германии, которое стало владельцем Uniper после того, как компания оказалась на грани банкротства.

По словам Блокина, по-прежнему существует риск того, что к платежам "Газпрому" могут быть применены временные меры: это может произойти, особенно в Австрии, где государственный газовый оператор OMV сообщил о попытках "остановить" платежи "Газпрому" в конце мая.

Блохин предупреждает, что сложившаяся ситуация вынудит российскую компанию еще больше ограничить свою деятельность в Европе.

В прошлом году "Газпром" поставил на европейский рынок всего 28 миллиардов кубометров газа, что является наименьшим объемом с конца 70-х годов прошлого века. Общий объем экспорта составил всего 69 миллиардов кубических метров, что является самым низким показателем с 1985 года. Впервые с конца 1990-х годов "Газпром" завершил год с чистым убытком по международным стандартам финансовой отчетности (IFRS), причем их сумма - 629 миллиардов рублей - стала крупнейшей в истории компании.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!