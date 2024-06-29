В 2001 году 50-летняя Лесли Приер была найдена убитой в своем доме в штате Мэриленд, США. Дочь убитой более 20 лет ждала известия о том, кто убийца. Теперь, когда личность убийцы наконец-то установлена, долгожданный ответ вызывает мурашки - дочь впустила убийцу в свою семью и несколько месяцев назад разговаривала с ним как ни в чем не бывало.