В 2001 году 50-летняя Лесли Приер была найдена убитой в своем доме в штате Мэриленд, США. Дочь убитой более 20 лет ждала известия о том, кто убийца. Теперь, когда личность убийцы наконец-то установлена, долгожданный ответ вызывает мурашки - дочь впустила убийцу в свою семью и несколько месяцев назад разговаривала с ним как ни в чем не бывало.
В мае 2001 года Приер - брюнетка с широкой теплой улыбкой - не пришла на работу. Поскольку такое поведение было для нее нехарактерно, с семьей женщины связался коллега. Муж Приер, Карл, сразу после звонка отправился домой, но там его взору предстала кошмарная сцена.
Похоже, на первом этаже произошла драка. Карл поднялся на второй этаж и обнаружил в ванной труп своей жены.