Производитель клубники: как это так, клубника заканчивается до наступления июля!

Владелец хутора Мадизе Мадис Пеннар выращивает и продает различные ягоды под торговой маркой Utsu Mari. В этом году первая клубника созрела исключительно рано.

За теплый май клубника быстро созрела, а неделю назад уже наступил пик сезона местной клубники. Однако теперь клубника стала заканчиваться, а значит, надежды на то, что цена станет очень доступной нет, сообщает Rus.Postimees.