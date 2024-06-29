Производитель клубники: как это так, клубника заканчивается до наступления июля!

За теплый май клубника быстро созрела, а неделю назад уже наступил пик сезона местной клубники. Однако теперь клубника стала заканчиваться, а значит, надежды на то, что цена станет очень доступной нет, сообщает Rus.Postimees.
Перед Ивановым днем цена килограмма эстонской клубники на рынке составляла в основном 8–10 евро, в зависимости от размера и сорта ягод, но спустя неделю ее стало можно купить всего за 6,50. В торговых центрах цена за килограмм эстонских ягод 9–10 евро.
"Производители клубники говорят, что цена останется высокой", – сказал Индрек, который продает на рынке клубнику из южной Эстонии.