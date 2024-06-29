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Производитель клубники: как это так, клубника заканчивается до наступления июля!

Ану Вийта-Неухаус Кадрианн Куммер rus.postimees.ee
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Владелец хутора Мадизе Мадис Пеннар выращивает и продает различные ягоды под торговой маркой Utsu Mari. В этом году первая клубника созрела исключительно рано.
Владелец хутора Мадизе Мадис Пеннар выращивает и продает различные ягоды под торговой маркой Utsu Mari. В этом году первая клубника созрела исключительно рано. Фото: Margus Ansu

За теплый май клубника быстро созрела, а неделю назад уже наступил пик сезона местной клубники. Однако теперь клубника стала заканчиваться, а значит, надежды на то, что цена станет очень доступной нет, сообщает Rus.Postimees.

Перед Ивановым днем цена килограмма эстонской клубники на рынке составляла в основном 8–10 евро, в зависимости от размера и сорта ягод, но спустя неделю ее стало можно купить всего за 6,50. В торговых центрах цена за килограмм эстонских ягод 9–10 евро.

"Производители клубники говорят, что цена останется высокой", – сказал Индрек, который продает на рынке клубнику из южной Эстонии.

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