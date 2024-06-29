Армению и Азербайджан пригласили на встречу НАТО в США

Армения и Азербайджан и Армения приглашены на встречу НАТО на уровне глав МИД, которая состоится 9-11 июля в Вашингтоне, сообщил помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен журналистам в Баку в пятницу, 28 июня. Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен проводит данное мероприятие для всех стран-партнеров Североатлантического альянса, включая Азербайджан и Армению.

Помощник американского Госсекретаря также сообщил, что Вашингтон готов организовать в США новую встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении. "Я надеюсь, что министры иностранных дел найдут возможность встретиться в самое ближайшее время. Если это произойдет в Вашингтоне, мы будем рады принять их в любой роли, которую мы сможем сыграть. Но есть много каналов, и обе стороны поддерживают очень эффективную прямую связь. Мы участвуем в этом процессе в качестве друзей, чем бы мы ни могли помочь", - сказал О'Брайен.