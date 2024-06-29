Сломавшийся мотор и перевернувшаяся лодка: VUGD спасает людей на воде и ночью

В 00:42 поступил вызов в Зиемерскую волость Алуксненского края, где в озере у моторной лодки сломался мотор и человек не мог добраться до берега. Спасатели доставили человека и лодку на берег.

А в 00:43 спасатели выехали в Вецатскую волость Валмиерского края, где на озере перевернулась лодка с двумя людьми. Пожарные-спасатели доставили людей на берег и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Кроме того, вчера на ул. Краста в Салацгриве из водоема был извлечен погибший и передан работникам Государственной полиции.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки VUGD получила в общей сложности 61 вызов: 21 на тушение пожаров, в том числе два на лесные пожары, 25 - на спасательные работы, еще 15 вызовов оказались ложными.

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