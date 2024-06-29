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Фото Удастся ли добиться мирного урегулирования? На Эспланаде прошла дегустация холодного супа

Receptes.lv Justs Kravalis
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29 июня кулинарный блогер Ройс Пуке (Pipars) вместе с создателями цифрового контента Армандом Яунземсом и Янисом Кривенсом (Krivenchy) на Эспланаде собрали жителей на дегустацию латвийского холодного супа.

По поводу холодного супа латыши и литовцы спорят уже давно. Однако нужно отметить, что способ приготовления холодного супа в Латвии и Литве отличается, например, в Литве к холодному супу всегда подают вареный картофель, в свою очередь в Латвии в суп кладут колбасу (впрочем, по поводу того, класть колбасу или нет, жители Латвии спорят и между собой).

Организаторы указали, что цель мероприятия - добиться мирного урегулирования кулинарного спора двух стран, продемонстрировав, что холодный суп принадлежит народу и он одинаково вкусен как в Литве, так и в Латвии.

Смотрите, как прошло мероприятие:

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