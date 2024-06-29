Фото Удастся ли добиться мирного урегулирования? На Эспланаде прошла дегустация холодного супа

По поводу холодного супа латыши и литовцы спорят уже давно. Однако нужно отметить, что способ приготовления холодного супа в Латвии и Литве отличается, например, в Литве к холодному супу всегда подают вареный картофель, в свою очередь в Латвии в суп кладут колбасу (впрочем, по поводу того, класть колбасу или нет, жители Латвии спорят и между собой).