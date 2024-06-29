Никакого "фанфикса!" Эксперты по латышскому языку договорились о введении нового термина

Как свидетельствует, протокол апрельского заседания комиссии, эксперты рассмотрели вопрос о соответствии английского термина fan fiction в латышском языке.

В ходе обсуждения на заседании комиссии было отмечено, что fan fiction - это любое произведение, созданное поклонниками автора данного произведения, использующими тех же персонажей для создания своих собственных историй, которые не обязательно соответствуют оригинальному сюжету. В других языках сохранился тот же английский термин, в свою очередь в латышском языке уже сейчас фигурирует слово fanfikss.

Отметим, что в русском языке для обозначения этого слова также используется термин "фанфик".

Оценив различные варианты, например, fanu fantastika, fanu fantāzija и fanu fantazējums, эксперты договорились установить в латышском языке термин fanu fantāzija.

Эксперты также убедились, что в латышском языке существует само слово "фанс" (fans), они пришли к выводу, что оно занесено в словарь иностранных слов 1999 года, поэтому использование слова не является нелегитимным, говорится в протоколе заседания.

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