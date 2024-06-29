Каллас нашли замену: выбран кандидат на пост премьер-министра Эстонии

Правление Партии реформ единогласно решило выбрать Кристена Михала в качестве кандидата на пост премьер-министра.

Кристен Михал поблагодарил партию за доверие и пообещал достойно выполнять свои обязанности.

"Народ Эстонии нуждается в уверенности в том, что наш дом и земля защищены и что страной хорошо управляют. Безусловно, важным приоритетом при пересмотре коалиционного соглашения станут уверенность в гособороне, укрепление конкурентоспособности экономики и продолжение приведения в порядок государственных финансов. Эстония должна быть местом, где можно заниматься бизнесом, где классно жить, где приятно растить детей, и страной, которой можно гордиться", - сказал Михал.

На заседании правления партии было решено сформировать для правительственных коалиционных переговоров делегацию, в которую вошли Кристен Михал, Ханно Певкур, Юрген Лиги, Марис Лаури, Эркки Келдо, Тимо Суслов, Сигне Рийсало, Урмас Клаас и Геррит Мяэсалу.

"Чем раньше мы достигнем ясности по поводу обновления коалиционного соглашения, тем лучше для Эстонии", - заявил кандидат в премьер-министры от Партии реформ Кристен Михал.