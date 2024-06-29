IDB призывает привлечь к ответственности полицейского в Латгале: он применил насилие к задержанному

Бюро в ходе досудебного расследования получило подтверждение тому, что должностное лицо регионального управления во время выполнения служебных обязанностей превысило служебные полномочия, необоснованно применив насилие к частному лицу, задержанному за совершение административного нарушения и переданному структурному подразделению Госполиции для оформления процессуальных документов.

Прокуратуре передан уголовный процесс с призывом начать уголовное преследование в связи с превышением служебных полномочий, связанных с применением насилия.

IDB напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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