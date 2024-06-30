Видео Каким депутатам выплачены самые большие компенсации за транспорт и аренду?

Как известно, у депутатов Сейма есть возможность получить компенсацию расходов на транспорт и аренду жилья.

Всего на эти цели было потрачено более 444 тысяч евро. Большая часть средств была потрачена на аренду жилья.

На эти цели было получено 264 тысячи евро, а на возмещение транспортных расходов - почти 180 тысяч евро. Но не все депутаты получают такие компенсации.

Самая большая группа, то есть 31 депутат получает обе компенсации, 29 депутатов получают компенсацию только на транспортные расходы и 4 депутата получают их только за аренду жилья.

Если посмотреть на компенсации, полученные отдельными депутатами, больше всего компенсаций получила депутат Лига Козловска от Союза зеленых и крестьян (СЗК) - в общей сложности она получила почти 18 тысяч евро, или более 900 евро в месяц.

На втором месте по величине полученных компенсаций - Виктор Пучка из партии "Стабильности!" - более 16 тысяч, на третьем- Рамона Петравича из "Латвия на первом месте". Она получил почти 16 тысяч.

Анита Браковска из СЗК и Виктория Плешкане, не входящая во фракции, занимают четвертое и пятое места соответственно.

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