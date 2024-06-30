Мужчину обвиняют в убийстве пожилой женщины при поджоге дома

Согласно обвинению, вечером 15 февраля прошлого года обвиняемый, находясь под воздействием алкоголя, в гневе на мужчину, с которым у него возник конфликт, подошел к одному из домов в Виляны, в котором постоянно проживала мать мужчины и, допуская, что в этот момент она может находиться в доме, намеренно поджег дверь дома.

Тот факт, что в доме жила пожилая женщина, обвиняемому был хорошо известен. Убедившись, что пламя из дверей дома начинает стремительно распространяться и осознавая, что в подожженном доме может находиться пожилая женщина, обвиняемый удалился с места происшествия.

В результате возник пожар, в котором от отравления дымом пожилая женщина, находившаяся в тот момент в доме, скончалась.

После совершения вышеуказанных преступлений обвиняемый менее чем за год поджег еще три сарая с находящимися в них вещами, причинив потерпевшим имущественный ущерб в размере 6305 евро.

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