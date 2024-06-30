Фото Вспышка норовируса на берегу озера Гарда в Италии: заболели сотни человек

У многих жителей портового города Торри-дель-Бенако в последние дни было плохое самочувствие: по данным СМИ, в городе на восточном берегу города Гарда сейчас циркулирует норовирус. С середины прошлой недели в местную больницу с жалобами на желудочно-кишечный тракт поступили сотни людей, пишет газета La Repubblica.

Поэтому в пятницу самоуправление издало распоряжение, которым временно запрещает пить воду из крана или использовать ее для приготовления еды. Газета Il Giornale сообщает, что из-за тяжелых симптомов медицинскую помощь искали около 300 человек. Это примерно каждый десятый житель.

Очень заразный норовирус вызывает внезапную тяжелую диарею. Вирус может переноситься с зараженными продуктами питания или водой. От заражения до вспышки болезни проходит от 6 до 50 часов. Симптомы пропадают примерно через 12-48 часов.

Коммуна опубликовала фотографии, на которых видны грузовики, привозящие паллеты с питьевой водой в пластиковых бутылках. Также жителям напомнили о необходимости регулярно мыть и дезинфицировать руки.

По-прежнему не ясно, как норовирус мог распространиться в поселке. Возможно, это могло быть связано с перегрузкой канализационной системы. После сильных ливней в последние дни в озере Гарда куда больше воды, чем обычно в это время года. В отдельных местах региона с начала года прошло больше дождей, чем в 2021 и 2022 годах вместе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!