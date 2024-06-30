Видео НАТО подозревает Россию в минировании подводной инфраструктуры в Северном море

"Российские суда уже подозрительны, даже если они движутся по стандартному маршруту. Так как каждое российское судно, даже если оно работает на частное предприятие, в любом случае работает во благо страны. Необычные маршруты не всегда приводят к вопросам, по подозрительно, если они пересекают трубопроводы и кабели", - резюмировал Де Шпигелер.

Защита критически важной подводной инфраструктуры стала ключевым направлением для НАТО и европейских прибрежных государств после взрыва российских газопроводов "Северный поток" осенью 2022 года.

В начале апреля Euractiv сообщил, что шесть европейских стран, имеющих морские границы в Северном море, подписали соглашение о сотрудничестве в области защиты подводной инфраструктуры от возможных российских атак. Совместное соглашение подписали представители Бельгии, Великобритании, Дании, Германии, Норвегии и Нидерландов.

Угрозы подводным кабелям и трубопроводам попали в поле зрения западноевропейских служб безопасности после взрывов в сентябре 2022 года на трубопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", проложенных по дну Балтийского моря для транспортировки газа из России в Германию. В то время НАТО была обеспокоена возможной атакой России на подводные кабели, по которым передается около 98 % мирового интернет- и телефонного трафика. Под угрозой также находились трубопроводы из Норвегии, по которым природный газ поставляется на континент.

В мае 2023 года помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Катлер заявил, что Россия готовится атаковать подводную инфраструктуру альянса. Он утверждал, что Россия наносит на карту важнейшие объекты инфраструктуры союзников как на суше, так и под водой, и что в планируемых операциях будут задействованы российские военные и разведывательные службы.

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