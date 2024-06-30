Видео НАТО подозревает Россию в минировании подводной инфраструктуры в Северном море

НАТО выражает "серьезные опасения", так как считает, что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море, пишет The Times. Подозрения основаны на данных, полученных от компаний, управляющих крупными нефтяными и газовыми платформами, трубопроводами, электрическими и телекоммуникационными кабелями.
"Саботаж на нидерландских или бельгийских кабелях пока не констатирован, однако после полномасштабного вторжения России в Украину на одном из британских кабелей констатированы случаи присутствия взрывчатых веществ", - заявил изданию представитель бельгийского подразделения по безопасности моря Томас Де Шпигелер.
Бельгийское издание De Tijd проанализировало морские журналы и опубликовало исследование, согласно которому более 160 российских гражданских судов за последние десять лет совершили 945 подозрительных маневров, 749 из которых были зафиксированы в радиусе километра от трубопроводов в Северном море. Еще 72 подозрительных действия были совершены вокруг электрических кабелей, а остальные 124 - вокруг телекоммуникационных кабелей.
Nothing to see here. Just perfectly normal russian bottom trawling back and forth repeatedly just on top of the main fiber optic internet cable between Svalbard and the Norwegian mainland. From NRK. pic.twitter.com/Cbc77B5oP5— Per-Erik Schulze (@PerErikSchulze) May 26, 2024
По информации издания, с начала этого года российский траулер "Капитан Соколов" и еще четыре судна "вели себя необычно", пересекая главные трубопроводы и кабели в Северном море. Суда, пересекая подводную инфраструктуру, снижали скорость. Согласно публикации, они делали это в целях разведки и саботажа.
"Российские суда уже подозрительны, даже если они движутся по стандартному маршруту. Так как каждое российское судно, даже если оно работает на частное предприятие, в любом случае работает во благо страны. Необычные маршруты не всегда приводят к вопросам, по подозрительно, если они пересекают трубопроводы и кабели", - резюмировал Де Шпигелер.
Защита критически важной подводной инфраструктуры стала ключевым направлением для НАТО и европейских прибрежных государств после взрыва российских газопроводов "Северный поток" осенью 2022 года.
В начале апреля Euractiv сообщил, что шесть европейских стран, имеющих морские границы в Северном море, подписали соглашение о сотрудничестве в области защиты подводной инфраструктуры от возможных российских атак. Совместное соглашение подписали представители Бельгии, Великобритании, Дании, Германии, Норвегии и Нидерландов.
Угрозы подводным кабелям и трубопроводам попали в поле зрения западноевропейских служб безопасности после взрывов в сентябре 2022 года на трубопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", проложенных по дну Балтийского моря для транспортировки газа из России в Германию. В то время НАТО была обеспокоена возможной атакой России на подводные кабели, по которым передается около 98 % мирового интернет- и телефонного трафика. Под угрозой также находились трубопроводы из Норвегии, по которым природный газ поставляется на континент.
В мае 2023 года помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Катлер заявил, что Россия готовится атаковать подводную инфраструктуру альянса. Он утверждал, что Россия наносит на карту важнейшие объекты инфраструктуры союзников как на суше, так и под водой, и что в планируемых операциях будут задействованы российские военные и разведывательные службы.
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