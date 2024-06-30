Опрос: Почти половина швейцарцев не хочет, чтобы в их стране проводили "Евровидение"

Опрос 25 000 респондентов показал, что 49% из них полностью или частично возражают против проведения "Евровидения", тогда как полностью или частично поддерживают его всего 46% опрошенных.

5% швейцарцев по данному вопросу свое мнение еще не сформулировали.

Однако вне зависимости от делания жителей, в 2025 году Швейцарии придется принять конкурс "Евровидение", так как в этом году на конкурсе в Мальме победил швейцарский певец Немо с песней The Code.

Место проведения конкурса еще не выбрано. Свои заявки на проведение мероприятия подали Цюрих и Женева. В свою очередь офицальная столица Швейцарии Берн подала совместную заявку с находящимся неподалку Билем.

По данным опроса Blick, к "Евровидению" благосклоннее относятся респонденты с более высоким уровнем образования и люди с левыми политическими взглядами.

В свою очередь среди сторонников правой Народной партии против "Евровидения" возражают 74%.

Blick указывает, что это может быть связано с тем, что Немо объявил себя небинарной персоной.

Его победа на "Евровидении" вызвала дебаты и о том, не стоит ли в Швейцарии официально признать третий пол.

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