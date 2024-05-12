Фантастическая победа Швейцарии на "Евровидении". Латвия не вошла в топ-10

Латвия на этот раз осталась на 16-м месте (64 балла), а Эстония (37) на 20-м, а Литва (90) на 14-м.

Латвийское жюри присудило 12 баллов Швейцарии.

Напомним, что в песенном конкурсе этого года приняли участие 25 стран. Должно было быть 26, но участник от Нидерландов был дисквалифицирован.

В финале участвовали все три страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония, а также Австрия, Норвегия, Израиль, Греция, Швейцария, Грузия, Армения, Сербия, Португалия, Словения, Украина, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия, Люксембург и "большая пятерка" - Италия, Франция, Испания, Великобритания, Германия, а также прошлогодний победитель - Швеция.

Немо (Nemo) Фото: Jens Büttner

Галерея: финал "Евровидения-2024"

Напомним, впервые за 7 лет Латвия смогла пройти в финал конкурса "Евровидение". На конкурсе "Евровидение-2024" в Швеции (Мальмё) Латвию представляет музыкант Донс (настоящее имя - Артурс Шингирей). Он убедительно победил в латвийском национальном песенном отборе Supernova с песней Hollow, которая изначально была создана и выпущена на латышском языке под названием Lauzto šķēpu karaļvalsts. Латышская версия песни заняла призовое первое место на конкурсе Muzikālā Banka 2023 в январе этого года.

Люди в соцсетях высоко оценили выступление музыканта, отметив, что в финале Донс звучал увереннее, чем раньше, в полуфинале.

Галерея: выступление Дона в финале "Евровидения"

Комментарий Дона после выхода в финал:

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