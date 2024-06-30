Пн, 1.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Эксперты по латышскому языку забраковали новое слово для обозначения дронов

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Дрон. Иллюстративное фото
Дрон. Иллюстративное фото Фото: Unsplash

Языковые эксперты не увидели необходимости называть дроны для съемки lidacs, сообщает агентство LETA.

Комиссия экспертов по латышскому языку Центра государственного языка в апреле этого года рассмотрела вопрос, не нужно ли называть дроны для съемки как-то иначе.

Кто-то предложил ввести в латышский язык новое слово lidacs, созданное по образцу слова lidosta (на русском языке - аэропорт) для обозначения дронов для съемки и чтобы отделить их от боевых беспилотников.

Эксперты пришли к выводу, что такое нововведение не нужно.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх