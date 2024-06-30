Эксперты по латышскому языку забраковали новое слово для обозначения дронов

Комиссия экспертов по латышскому языку Центра государственного языка в апреле этого года рассмотрела вопрос, не нужно ли называть дроны для съемки как-то иначе.

Кто-то предложил ввести в латышский язык новое слово lidacs, созданное по образцу слова lidosta (на русском языке - аэропорт) для обозначения дронов для съемки и чтобы отделить их от боевых беспилотников.

Эксперты пришли к выводу, что такое нововведение не нужно.

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