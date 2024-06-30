Эксперты по латышскому языку забраковали новое слово для обозначения дронов

Языковые эксперты не увидели необходимости называть дроны для съемки lidacs, сообщает агентство LETA.
Комиссия экспертов по латышскому языку Центра государственного языка в апреле этого года рассмотрела вопрос, не нужно ли называть дроны для съемки как-то иначе.
Кто-то предложил ввести в латышский язык новое слово lidacs, созданное по образцу слова lidosta (на русском языке - аэропорт) для обозначения дронов для съемки и чтобы отделить их от боевых беспилотников.
Эксперты пришли к выводу, что такое нововведение не нужно.
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