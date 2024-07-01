Пн, 1.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Станет прохладнее: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Дождь в Риге. Иллюстративное фото.
Дождь в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

В ближайшие дни температура воздуха в Латвии будет немного ниже, чем обычно в июле, временами ожидаются дожди, прогнозируют синоптики.

До пятницы температура воздуха днем составит +17...+24 градуса, ночью - до +9...+15 градусов, только местами на побережье температура не опустится ниже +16…+17 градусов.

Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Вечером во вторник и в ночь на среду в западных и центральных регионах ожидаются сильные дожди. Ветер будет преимущественно юго-западным, от слабого до умеренного.

В выходные дни ожидается поступление более теплого воздуха с порывистым южным ветром, в субботу днем и в воскресенье температура воздуха может повыситься до +23...+28 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх