Станет прохладнее: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

До пятницы температура воздуха днем составит +17...+24 градуса, ночью - до +9...+15 градусов, только местами на побережье температура не опустится ниже +16…+17 градусов.

Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Вечером во вторник и в ночь на среду в западных и центральных регионах ожидаются сильные дожди. Ветер будет преимущественно юго-западным, от слабого до умеренного.

В выходные дни ожидается поступление более теплого воздуха с порывистым южным ветром, в субботу днем и в воскресенье температура воздуха может повыситься до +23...+28 градусов.

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