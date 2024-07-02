Карта дорожных "черных точек", если бы она создавалась в разрезе многих лет, была бы черной на участке Лиепайского шоссе возле Блидене, говорит глава администрации объединения волостей Блидене и Зварде Лигита Берга. Жители Блидене считают, что отрезок Лиепайского шоссе, где произошли две из трех автокатастроф после Лиго, в результате которых погибли 5 человек, в том числе двое 16-летних парней, далеко не "хорошо просматриваемый и безопасный". Об авариях, случившихся в окрестностях Блидене с момента постройки шоссе в конце 60-х годов XX века, ходят легенды.

Диана, мать шестерых детей, вспоминает, что впервые увидела аварию в Блидене своими глазами 20 лет назад. Переходя дорогу, женщина услышала шум. Когда она повернулась, машина уже врезалась в дерево, буквально обвив его. Следы ДТП до сих пор видны на коре дерева. Местные жители также говорят, что на этой стороне очень много аварий, потому что при строительстве дороги землю взяли со старого кладбища. И это еще не все...

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