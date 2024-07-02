Карта дорожных "черных точек", если бы она создавалась в разрезе многих лет, была бы черной на участке Лиепайского шоссе возле Блидене, говорит глава администрации объединения волостей Блидене и Зварде Лигита Берга. Жители Блидене считают, что отрезок Лиепайского шоссе, где произошли две из трех автокатастроф после Лиго, в результате которых погибли 5 человек, в том числе двое 16-летних парней, далеко не "хорошо просматриваемый и безопасный". Об авариях, случившихся в окрестностях Блидене с момента постройки шоссе в конце 60-х годов XX века, ходят легенды.