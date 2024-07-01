Фото и видео В Риге прошли сильные дожди, в некоторых местах затоплены улицы

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил оранжевое предупреждение о сильном шторме в части Латвии. В Риге объявлено желтое предупреждение о сильных грозах.
Видео: Гроза в Риге
Оранжевое предупреждение действует для следующих краев и городов Латвии: Айзкраукльский край, Алуксненский край, Аугшдаугавский край, Балвский край, Бауский край, Цесисский край, Даугавпилс, Гулбенский край, Елгава, Елгавский край, Екабпилсский край, Краславский край, Лимбажский край, Лудзенский край, Ливанский край, Мадонский край, Марупский край, Огрский край, Олайне, Прейльский край, Ропажский край, Резекне, Резекненский край, Рига, Саласпилсский край, Саулкрастский край, Сигулдский край, Смилтенский край, Валкский край, Валмиерский край, Вараклянский край, Адажский край, Кекавский край.
Предупреждение действительно до 20:00.
В свою очередь, в Риге объявлен желтый уровень предупреждения о сильных грозах. В период с 13:00 до 16:00 ожидается гроза с сильным дождем, также возможен град, сообщают в LVĢMC.
Как отмечает TVNET, в разных районах Риги уже прошли сильные дожди.
После сильных дождей в Риге будут работать 11 единиц водонасосной техники, сообщили в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы.
Техника отправится в места, где движение транспорта будет затруднено из-за луж.
Самоуправление призывает сообщать о затоплении дорог в Центр управления дорожным движением Рижской думы по бесплатному информационному телефону 80003600.
В случае больших и одновременных осадков канализация не может слить весь объем воды сразу, она сливается постепенно, информируют в Департаменте внешней среды и мобильности.
В настоящее время готовится специализированное оборудование - гидродинамические машины, чтобы сразу после дождей они выезжали на улицы города и откачивали скопившуюся на проезжей части дождевую воду в те места, куда она не стекает.
Видео: Гроза в Риге
В свою очередь, специалисты по обслуживанию улиц проверят, нет ли засоренных канализационных колодцев, и при необходимости прочистят их, чтобы система могла слить лишнее количество воды. Во время сильных дождей затоплению подвержены те улицы Риги, на которых исторически не была построена или еще не отремонтирована система дождевой канализации.
Во время дождей лужи образуются в таких местах, как, например, проспект Виестура, пересечение улиц Картупелю и Малу, на некоторых улицах в Болдерае и Чиекуркалнсе и в других местах.
Галерея: Грозы в Риге 1 июля
Из-за дождя остановлено движение трамваев №№ 7 и 10, подтвердили агентству LETA в Rīgas satiksme. Движение автобусов и троллейбусов существенно не нарушено.
Видео: Гроза в Дрейлини
Уже сообщалось, что в понедельник, 1 июля, на востоке страны возможны сильные грозы с мощными порывами ветра и крупным градом, предупреждают синоптики.
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