Фото и видео В Риге прошли сильные дожди, в некоторых местах затоплены улицы

В случае больших и одновременных осадков канализация не может слить весь объем воды сразу, она сливается постепенно, информируют в Департаменте внешней среды и мобильности.

В настоящее время готовится специализированное оборудование - гидродинамические машины, чтобы сразу после дождей они выезжали на улицы города и откачивали скопившуюся на проезжей части дождевую воду в те места, куда она не стекает.

Видео: Гроза в Риге

В свою очередь, специалисты по обслуживанию улиц проверят, нет ли засоренных канализационных колодцев, и при необходимости прочистят их, чтобы система могла слить лишнее количество воды. Во время сильных дождей затоплению подвержены те улицы Риги, на которых исторически не была построена или еще не отремонтирована система дождевой канализации.

Во время дождей лужи образуются в таких местах, как, например, проспект Виестура, пересечение улиц Картупелю и Малу, на некоторых улицах в Болдерае и Чиекуркалнсе и в других местах.

Галерея: Грозы в Риге 1 июля

Из-за дождя остановлено движение трамваев №№ 7 и 10, подтвердили агентству LETA в Rīgas satiksme. Движение автобусов и троллейбусов существенно не нарушено.

Видео: Гроза в Дрейлини

Уже сообщалось, что в понедельник, 1 июля, на востоке страны возможны сильные грозы с мощными порывами ветра и крупным градом, предупреждают синоптики.

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