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Фото и видео Представители т/ц назвали причину эвакуации из Akropole Alfa. Пострадавших нет

rus.tvnet.lv
Обновлено 1 июля 2024, 15:07
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Эвакуация из торгового центра Akropole Alfa 1.07.2024.
Эвакуация из торгового центра Akropole Alfa 1.07.2024. Фото: TVNET

Днем в понедельник, 1 июля, в торговом центре Akropole Alfa прошла эвакуация людей, подтвердили TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

"В 12:55 в VUGD поступил вызов на улицу Бривибас в Риге, где, по полученной информации, из общественного здания эвакуируют людей. На месте работают пожарные", - уточнили TVNET в службе.

По словам очевидцев, на место также прибыли автомобили Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

Немного позднее в VUGD уточнили, что, по полученной информации, в одном из помещений общественного здания частично обрушился подвесной потолок. Люди были эвакуированы из здания, пострадавших нет.

Видео: В торговом центре Akropole Alfa началась эвакуация людей

В NMPD также подтвердили, что пострадавших нет.

Представитель т/ц Akropole Alfa Дарта Катрине Сална сообщила RUS TVNET, что сегодня в полдень проливной дождь повредил внутреннюю водосточную трубу над магазином Douglas. В результате подвесной потолок был затоплен, а часть конструкции обрушилась. В результате обрушения подвесного потолка также были повреждены трубы автоматической системы пожаротушения, что привело к дополнительной утечке воды в помещения.

Сразу после обнаружения повреждений посетители и сотрудники были немедленно эвакуированы, а на место прибыли ответственные спасательные службы. Проведено тщательное расследование ситуации, никто не пострадал. Близлежащие магазины также пострадали от большого количества воды.

"На данный момент мы активно работаем над устранением последствий повреждений, и работа торгового центра будет восстановлена, как только будет получено разрешение ответственных служб. Посетители будут проинформированы о дальнейшем развитии ситуации", - добавила она.

Жители в соцсетях поделились кадрами, на которых видно, что торговый центр во время сильного дождя также затопило водой.

Галерея: Эвакуация из торгового центра Akropole Alfa (1.07.2024)

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