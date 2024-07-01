Фото и видео Представители т/ц назвали причину эвакуации из Akropole Alfa. Пострадавших нет

"В 12:55 в VUGD поступил вызов на улицу Бривибас в Риге, где, по полученной информации, из общественного здания эвакуируют людей. На месте работают пожарные", - уточнили TVNET в службе.

По словам очевидцев, на место также прибыли автомобили Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

Немного позднее в VUGD уточнили, что, по полученной информации, в одном из помещений общественного здания частично обрушился подвесной потолок. Люди были эвакуированы из здания, пострадавших нет.

Видео: В торговом центре Akropole Alfa началась эвакуация людей

В NMPD также подтвердили, что пострадавших нет.

Представитель т/ц Akropole Alfa Дарта Катрине Сална сообщила RUS TVNET, что сегодня в полдень проливной дождь повредил внутреннюю водосточную трубу над магазином Douglas. В результате подвесной потолок был затоплен, а часть конструкции обрушилась. В результате обрушения подвесного потолка также были повреждены трубы автоматической системы пожаротушения, что привело к дополнительной утечке воды в помещения.