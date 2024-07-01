Фото и видео Представители т/ц назвали причину эвакуации из Akropole Alfa. Пострадавших нет

Днем в понедельник, 1 июля, в торговом центре Akropole Alfa прошла эвакуация людей, подтвердили TVNET в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
"В 12:55 в VUGD поступил вызов на улицу Бривибас в Риге, где, по полученной информации, из общественного здания эвакуируют людей. На месте работают пожарные", - уточнили TVNET в службе.
По словам очевидцев, на место также прибыли автомобили Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).
Немного позднее в VUGD уточнили, что, по полученной информации, в одном из помещений общественного здания частично обрушился подвесной потолок. Люди были эвакуированы из здания, пострадавших нет.
В NMPD также подтвердили, что пострадавших нет.
Представитель т/ц Akropole Alfa Дарта Катрине Сална сообщила RUS TVNET, что сегодня в полдень проливной дождь повредил внутреннюю водосточную трубу над магазином Douglas. В результате подвесной потолок был затоплен, а часть конструкции обрушилась. В результате обрушения подвесного потолка также были повреждены трубы автоматической системы пожаротушения, что привело к дополнительной утечке воды в помещения.
Akropole Alfa evakuācija. Laikam kaut kas nopietns, dūmus neredz, bet ir 5 Ugunsdzēsēju mašīnas un 2 ātrie arī 😬 pic.twitter.com/J0RuTKXNeI— Miks (@M_Krenbergs) July 1, 2024
Сразу после обнаружения повреждений посетители и сотрудники были немедленно эвакуированы, а на место прибыли ответственные спасательные службы. Проведено тщательное расследование ситуации, никто не пострадал. Близлежащие магазины также пострадали от большого количества воды.
"На данный момент мы активно работаем над устранением последствий повреждений, и работа торгового центра будет восстановлена, как только будет получено разрешение ответственных служб. Посетители будут проинформированы о дальнейшем развитии ситуации", - добавила она.
Жители в соцсетях поделились кадрами, на которых видно, что торговый центр во время сильного дождя также затопило водой.
alfa šobrīd: (stāvvieta arī noplūdusi) pic.twitter.com/PbvPWd3zKU— gustavs šķenders (@gupsisis) July 1, 2024
Галерея: Эвакуация из торгового центра Akropole Alfa (1.07.2024)
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