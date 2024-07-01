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Видео Ураган повалил десятки деревьев на Лесном кладбище в Цесисе

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Ураган повалил десятки деревьев на Лесном кладбище в Цесисе
Ураган повалил десятки деревьев на Лесном кладбище в Цесисе Фото: Toms Bricis/"X"

В понедельник, 1 июля, ливень с сильным ветром нанес значительный ущерб Лесному кладбищу в Цесисе, сообщил представитель самоуправления Александр Абрамов.

На кладбище ветер сломал десятки деревьев. "Это был не самый сильный ураган в городе за последние пять лет, но сумма ущерба очень велика", - сказал Абрамов.

Ответственные службы муниципалитета работают над определением размера ущерба и разработкой плана действий по очистке территории кладбища. В случае, если сделать это только теми ресурсами, которые есть в распоряжении муниципалитета, не удастся, будут изыскиваться дополнительные силы, информирует представитель муниципалитета, добавляя, что на выходных на кладбище запланировано мероприятие kapusvētki, поэтому территорию необходимо очистить как можно скорее.

Как сообщалось, в понедельник во многих местах центральной и восточной Латвии прошел сильный дождь. Количество осадков в полдень в Добеле составило 27,6 миллиметра, или 36% от июльской нормы, позднее дожди такой же силы затронули большую часть Видземе.

Сильные порывы ветра на наблюдательных станциях пока не зафиксированы.

В ближайшие часы местами в Латгале, Селии и восточной части Видземе возможна сильная гроза, прогнозируют синоптики.

Видео: Ливень на Саркандаугаве

На востоке Латвии, помимо сильных дождей, возможны также сильные порывы ветра и крупный град. В западной и центральной частях страны, где температура воздуха уже понизилась, гроз и сильных дождей больше не ожидается.

Видео: Ливни 1 июля

Видео: Ливни 1 июля

Из-за дождей в Риге на время остановились трамваи №№ 7 и 10, сообщили в Rīgas satiksme. Движение автобусов и троллейбусов существенно затронуто не было.

Галерея: Ливни 1 июля

Видео: Последствия бури под Цесисом

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