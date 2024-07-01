Видео Ураган повалил десятки деревьев на Лесном кладбище в Цесисе

В понедельник, 1 июля, ливень с сильным ветром нанес значительный ущерб Лесному кладбищу в Цесисе, сообщил представитель самоуправления Александр Абрамов.
На кладбище ветер сломал десятки деревьев. "Это был не самый сильный ураган в городе за последние пять лет, но сумма ущерба очень велика", - сказал Абрамов.
Ответственные службы муниципалитета работают над определением размера ущерба и разработкой плана действий по очистке территории кладбища. В случае, если сделать это только теми ресурсами, которые есть в распоряжении муниципалитета, не удастся, будут изыскиваться дополнительные силы, информирует представитель муниципалитета, добавляя, что на выходных на кладбище запланировано мероприятие kapusvētki, поэтому территорию необходимо очистить как можно скорее.
Как сообщалось, в понедельник во многих местах центральной и восточной Латвии прошел сильный дождь. Количество осадков в полдень в Добеле составило 27,6 миллиметра, или 36% от июльской нормы, позднее дожди такой же силы затронули большую часть Видземе.
Cēsīs pie nieniera ir plosījies viesulis viss nolausts kā sērkociņi. @boms_tricis @DelfiLV @MeteoLatvia @meteozinas @StarSpaceLV @TV3zinas @TVNET_zinas @lsmlv pic.twitter.com/9nkpKXDzN4— agris ievins (@AgrisIevins) July 1, 2024
Сильные порывы ветра на наблюдательных станциях пока не зафиксированы.
В ближайшие часы местами в Латгале, Селии и восточной части Видземе возможна сильная гроза, прогнозируют синоптики.
Видео: Ливень на Саркандаугаве
На востоке Латвии, помимо сильных дождей, возможны также сильные порывы ветра и крупный град. В западной и центральной частях страны, где температура воздуха уже понизилась, гроз и сильных дождей больше не ожидается.
Видео: Ливни 1 июля
Видео: Ливни 1 июля
Из-за дождей в Риге на время остановились трамваи №№ 7 и 10, сообщили в Rīgas satiksme. Движение автобусов и троллейбусов существенно затронуто не было.
Галерея: Ливни 1 июля
Видео: Последствия бури под Цесисом
Meža kapos Cēsīs plaši negaisa postījumi.— Toms Bricis (@boms_tricis) July 1, 2024
Video: Mareks Volnobajevs pic.twitter.com/3xq7xarcK8
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