Видео Ураган повалил десятки деревьев на Лесном кладбище в Цесисе

На кладбище ветер сломал десятки деревьев. "Это был не самый сильный ураган в городе за последние пять лет, но сумма ущерба очень велика", - сказал Абрамов.

Ответственные службы муниципалитета работают над определением размера ущерба и разработкой плана действий по очистке территории кладбища. В случае, если сделать это только теми ресурсами, которые есть в распоряжении муниципалитета, не удастся, будут изыскиваться дополнительные силы, информирует представитель муниципалитета, добавляя, что на выходных на кладбище запланировано мероприятие kapusvētki, поэтому территорию необходимо очистить как можно скорее.

Как сообщалось, в понедельник во многих местах центральной и восточной Латвии прошел сильный дождь. Количество осадков в полдень в Добеле составило 27,6 миллиметра, или 36% от июльской нормы, позднее дожди такой же силы затронули большую часть Видземе.