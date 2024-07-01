1 июля - последний день работы Резекненской думы нынешнего созыва

Сегодня, 1 июля, провозглашен закон о роспуске Резекненской думы, в связи с чем понедельник является ее последним рабочим днем.
В понедельник вышло два выпуска официального издания Latvijas Vēstnesis. Во втором выпуске опубликованы провозглашенные президентом Эдгаром Ринкевичем закон о роспуске Резекненской думы и поправки к закону о выборах думы самоуправления.
Оба закона вступят в силу во вторник, 2 июля, на следующий день после их провозглашения. Таким образом, сегодня Резекненская дума нынешнего созыва работает последний день.
Как сообщалось, 20 июня Сейм принял в окончательном чтении закон о роспуске Резекненской думы.
Разработанный Министерством охраны среды и регионального развития закон предусматривает роспуск думы на основании того, что она нарушила закон о бюджете и финансовом управлении, закон о бюджетах самоуправлений и закон о самоуправлениях, не обеспечив выполнение установленных законами функций и не соблюдая интересы государства и жителей соответствующей административной территории.
Как указало министерство, Резекненская дума демонстрировала систематическую некомпетентность и совершила заведомо незаконные действия при разработке и утверждении бюджетов самоуправления на 2023 и 2024 годы. Надзорные государственные органы не получили уверенности в том, что финансовое положение самоуправления при нынешнем созыве думы может измениться.
Законопроект предусматривает назначение в Резекне временной администрации. Ее возглавит бывший руководитель Регистра предприятий Гуна Пуце, а ее заместителями будут ректор Резекненской технологической академии Ивета Миетуле и бывший руководитель Рижского строительного управления Янис Белковскис.
Как сообщалось, при бывшем мэре Резекне Александре Барташевиче ("Вместе для Латвии") самоуправление столкнулось с серьезными финансовыми трудностями. Осенью 2023 года в Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к тому, что самоуправление не смогло выполнять свои обязательства. В этих обстоятельствах Барташевич был отстранен от должности за серьезные и систематические нарушения в управлении работой думы.
Резекненская дума ранее заявила, что намерена оспорить решение Сейма о ее роспуске в Конституционном суде.
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