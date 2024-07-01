1 июля - последний день работы Резекненской думы нынешнего созыва

В понедельник вышло два выпуска официального издания Latvijas Vēstnesis. Во втором выпуске опубликованы провозглашенные президентом Эдгаром Ринкевичем закон о роспуске Резекненской думы и поправки к закону о выборах думы самоуправления.

Оба закона вступят в силу во вторник, 2 июля, на следующий день после их провозглашения. Таким образом, сегодня Резекненская дума нынешнего созыва работает последний день.

Как сообщалось, 20 июня Сейм принял в окончательном чтении закон о роспуске Резекненской думы.

Разработанный Министерством охраны среды и регионального развития закон предусматривает роспуск думы на основании того, что она нарушила закон о бюджете и финансовом управлении, закон о бюджетах самоуправлений и закон о самоуправлениях, не обеспечив выполнение установленных законами функций и не соблюдая интересы государства и жителей соответствующей административной территории.