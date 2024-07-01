В Курземе после ДТП избили пьяного водителя

В субботу, 29 июня, в Гавиезе Южно-Курземского края был избит пьяный водитель, спровоцировавший аварию. Всего в отношении пьяного водителя полиция возбудила три дела об административных правонарушениях и одно уголовное дело, сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
Около 22:30 в Гополицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Гавиезе.
По предварительной информации, пьяный мужчина, управляя автомобилем Audi, не соблюдал безопасную дистанцию между едущим впереди автомобилем Mitsubishi, в результате чего произошло столкновение.
После ДТП между водителями двух автомобилей вспыхнул конфликт, в ходе которого водитель Audi получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Полиция возбудила три дела об административных правонарушениях в отношении водителя автомобиля Audi - за причинение аварии или несоблюдение безопасной дистанции, за использование транспортного средства без обязательного гражданского страхования, а также за отсутствие технического осмотра.
Также правоохранители возбудили уголовное дело за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав.
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