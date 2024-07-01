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В Курземе после ДТП избили пьяного водителя

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Алкометр. Иллюстративное фото
Алкометр. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

В субботу, 29 июня, в Гавиезе Южно-Курземского края был избит пьяный водитель, спровоцировавший аварию. Всего в отношении пьяного водителя полиция возбудила три дела об административных правонарушениях и одно уголовное дело, сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.

Около 22:30 в Гополицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Гавиезе.

По предварительной информации, пьяный мужчина, управляя автомобилем Audi, не соблюдал безопасную дистанцию ​​между едущим впереди автомобилем Mitsubishi, в результате чего произошло столкновение.

После ДТП между водителями двух автомобилей вспыхнул конфликт, в ходе которого водитель Audi получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Полиция возбудила три дела об административных правонарушениях в отношении водителя автомобиля Audi - за причинение аварии или несоблюдение безопасной дистанции, за использование транспортного средства без обязательного гражданского страхования, а также за отсутствие технического осмотра.

Также правоохранители возбудили уголовное дело за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав.

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